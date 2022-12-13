Страховой стаж увеличится, а выплаты проиндексируют: какими будут пенсии в 2023 году
Правительство обычно закладывает повышение пенсий в бюджет, но в этом году в связи с полномасштабной войной этого не произошло. Однако пенсионеров ожидает индексация выплат. Также увеличится и трудовой стаж.
Что заложили в бюджете-2023
В 2023 году прожиточный минимум останется на уровне декабря 2022 года – 2093 гривны. Следовательно, минимальная и максимальная пенсия, которая привязана к нему, будут выглядеть следующим образом:
- 2 093 гривны – минимальная пенсия (1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность);
- 20 920 гривен – максимальная (10 прожиточных минимумов для потерявших трудоспособность).
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Индексация пенсий
Глава налогового комитета Даниил Гетманцев в интервью 24 каналу замечал, что правительство планирует проиндексировать пенсию в 2023 году в соответствии с годовой инфляцией. Вместе с тем подчеркивал, что многое в этом аспекте будет зависеть от международных партнеров Украины.Справка: в НБУ прогнозируют, что, начиная с II квартала 2023 года, уровень инфляции и цены начнут снижаться, хотя и медленно. Поэтому в 2023 – 2024 годах она будет существенно превышать краткосрочную цель НБУ в 5% годовых. В ноябре потребительская инфляция составила 26,65%.
Дело в том, что практически половина поступлений в бюджет в следующем году – это международная денежная помощь (гранты, транши и т.п.). Поэтому многое будет зависеть от того, насколько своевременными они будут и выполнят ли доноры свои обязательства.
Мы говорили о международных партнерах, это зависит от них. Мы надеемся, что все будет нормально, но только Господу Богу известно. Это не 100% источник наполнения бюджета. Не на 100% гарантировано
Сколько заложили на индексацию в бюджете-2023
Несмотря на то, что в бюджет правительство не заложило повышение прожиточного минимума, в Минфине рассказали, что 447 миллиардов гривен заложили на индексацию пенсионных выплат. Стоит отметить, что это даже больше, чем было в бюджете этого года (400 миллиардов гривен).
Даже в условиях войны финансирование увеличили более чем на 40 миллиардов гривен. Между тем, мы понимали, что придется индексировать пенсии, ведь пенсионеры – одни из наименее защищенных слоев населения. И сорокамиллиардное увеличение – это как раз дополнительные ассигнования для Пенсионного фонда.
Также Ермоличев в интервью Укринформ сообщил, что финансирование остальных направлений – поддержки внутренне перемещенных лиц, программы жилищных субсидий и т.д. – сохранили на нынешнем уровне.
Страховой стаж увеличится
В следующем году существенно изменится продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Если в этом году достаточно было накопить 29 лет, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, то в 2023 году нужно будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.
Напомним, что страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы. Заметим и то, что в связи с полномасштабной войной в Украине с 1 марта 2022 года правительство разрешило ФЛПам не платить ЕСВ, однако в таком случае страховой стаж не будет начисляться.
Сколько нужно накопить стаж в 2023 году
- Те, кто не будет в 60 лет иметь достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 20 лет.
- Украинцы, страховой стаж которых будет составлять от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет
- Если кто-то будет иметь менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.
Стаж можно докупить
В связи с изменениями, принятыми Радой, отныне можно "докупить" стаж не только себе, но и третьим лицам. Обойдется это не дешево, но все будет зависеть от количества месяцев или лет, которых не хватает, чтобы выйти на пенсию.
Стоимость года страхового стажа привязана к минимальному размеру ЕСВ, а тот к минимальной зарплате. Минималка с октября – 6 700 гривен, соответственно ЕСВ – 1 474 гривен (22% от 6 700 гривен).
Формула расчета стоимости страхового стажа
- Страховой взнос ЕСВ умножается на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев.
- За один год пенсии коэффициент – 2, за два года – 1,8, за три – 1,6 и т.д.
- Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии (при покупке страхового стажа) составляет 2 860 гривен с 1 января и 2 948 гривен с 1 октября.
- Если все добавить, то за год сумма составит 34 320 или 35 376 гривен соответственно.
- Соответственно, если вы захотите приобрести 3 года стажа, то это вам обойдется в 100 тысяч гривен.
Как происходят уплаты
Оплатить покупку страхового стажа можно двумя способами: одноразовым платежом, или же постепенно платить ЕСВ ежемесячно.
- Постепенная оплата. Сумма месячного платежа составит 1 430 гривен, если постепенно платить ЕСВ при договоре сроком не менее, чем на год.
- Единоразовая выплата ЕСВ, которого не хватает для страхового стажа. Следует заметить, что выплата производится 10 дней с момента подписания договора, сумма стажа будет умножаться на коэффициент 2.
Как увеличить выплаты, выйдя позже на пенсию
В Украине пенсионер может не только "докупить" страховой стаж, но и увеличить выплаты, отсрочив выход на пенсию. Для этого нужно:
- иметь достаточно стажа для выхода на пенсию;
- отказаться от выхода на пенсию и продолжить официально работать.
В зависимости от количества лет работы после назначения пенсии или получения права на пенсию, за которые была установлена надбавка, ее размер с 30 апреля 2022 составляет:
- за 1 год работы – 6%,
- за 2 года – 12%,
- за 3 года – 18%,
- за 4 года – 24%.
В ПФУ привели пример перерасчета:
- Пенсионер получал 40% надбавки за 4 года работы после достижения пенсионного возраста (60 гривен).
- С 30 мая 2022 года надбавка составляет 24% основного размера пенсии. Если основной размер пенсии, например 2 150 гривен, то надбавка составляет 516 гривен (24% от 2 150 гривен).