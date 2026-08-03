Какова пенсия для лиц с I группой инвалидности

Сумма выплаты не является фиксированной, что сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсия по инвалидности назначается в следующих размерах:

лица с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту; люди с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту; украинцы с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.

Следует также добавить, что правительство установило нижний предел для выплат, которые могут получать люди с инвалидностью. Если сумма оказывается меньше 2 595 гривен, то выплату "подтягивают" до этого уровня.

В то же время назвать точную сумму пенсии для лиц с инвалидностью I группы невозможно – окончательный размер выплаты определяется индивидуально. То есть даже люди с одинаковой группой инвалидности могут получать разные пенсии.

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При этом в августе размер выплат не увеличится. Но они могут меняться для каждого человека индивидуально. Речь идет о различных надбавках, доплатах и т. п.

Напомним, что украинцы с I группой инвалидности могут рассчитывать на социальные льготы. Они касаются различных сфер жизни. Среди них – транспортная льгота, различные виды медицинской помощи и т. д.