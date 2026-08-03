Яка пенсія для осіб з І групою інвалідності

Сума виплати не є фіксованою, про що повідомили в Пенсійному фонді України.

Пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:

особи з інвалідністю I групи – 100% пенсії за віком; люди з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком; українці з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.

Слід також додати, що уряд встановив нижню межу для виплат, які можуть отримувати люди з інвалідністю. Якщо сума виходить меншою, ніж 2 595 гривень, то виплату "підтягують" до цього рівня.

Водночас назвати точну суму пенсії для осіб I групою інвалідності неможливо – остаточний розмір виплати визначають індивідуально. Тобто навіть люди з однаковою групою інвалідності можуть мати різні пенсії.

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Водночас у серпні розмір виплат не збільшиться. Але вони можуть змінюватися для кожної людини персонально. Йдеться про різні надбавки, доплати тощо.

Нагадаємо, що українці з I групою інвалідності можуть розраховувати на соціальні пільги. Вони стосуються різних галузей життя. Серед них транспортна пільга, різні медичні допомоги тощо.