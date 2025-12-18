Выгодные условия, высокие выплаты: какой размер пенсий госслужащих в 2026 году
- Госслужащие имеют право на пенсию, если имеют определенное количество стажа на соответствующих должностях по состоянию на 1 мая 2016 года.
- Размер пенсии госслужащих составляет более 50% заработной платы, учитывая все виды выплат, с которых уплачен единый взнос на социальное страхование.
Госслужащие имеют достаточно выгодные условия для выхода на пенсию –для получения максимальных выплат не обязательно иметь от 30 лет стажа. Размер их пенсии равен более половины зарплаты.
Какие условия выхода на пенсию у государственных служащих?
Госслужащие имеют особый порядок начисления пенсий, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Чиновник имеет право на пенсию, если по состоянию на 1 мая 2016 года:
- имеет не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы (и занимал должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016);
- имеет не менее 20 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы (независимо от того, занимал ли должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016).
Это право предоставляется:
- мужчинам, достигшим возраста 62 года;
- женщинам, достигшим пенсионного возраста (в 2025 – 2026 годах это 60 лет).
Какой размер пенсии госслужащих?
Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения за ее назначением, но не ранее даты возникновения соответствующего права, в размере 60% заработной платы.
В расчетную базу включаются все виды выплат, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
Для лиц, которые на момент обращения не занимают должность государственного служащего, пенсия определяется исходя из зарплаты госслужащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.
Что известно о пенсиях в Украине?
"Тринадцатую" пенсию в Украине могут получить родственники умершего пенсионера по обращению. Заявления на выплату можно подавать лично в Пенсионный фонд или дистанционно через вебпортал ПФУ.
Для исчисления пенсии учитывают весь страховой стаж, но доходы до 30 июня 2000 года нужно подтверждать документально. Будущие пенсионеры могут выбрать любые 5 лет стажа с самой высокой зарплатой для начисления большей пенсии.
С 1 января 2026 года пенсионеры, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, получат надбавку к пенсии в размере 2 595 гривен. Доплату получат те, кто проживал или работал в зонах отселения на момент аварии и имеет официальный статус пострадавшего.
С 2026 года в Украине введут ограничения на пенсии для пенсионеров, чьи выплаты превышают 10 прожиточных минимумов. Сокращение коснется пенсий судей, прокуроров, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, военнослужащих, правоохранителей и государственных служб