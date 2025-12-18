Выгодные условия, высокие выплаты: какой размер пенсий госслужащих в 2026 году

Госслужащие имеют достаточно выгодные условия для выхода на пенсию –для получения максимальных выплат не обязательно иметь от 30 лет стажа. Размер их пенсии равен более половины зарплаты.

Какие условия выхода на пенсию у государственных служащих?

Госслужащие имеют особый порядок начисления пенсий, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Индексации не будет: кому из пенсионеров не пересчитают выплату в 2026 году

Чиновник имеет право на пенсию, если по состоянию на 1 мая 2016 года:

имеет не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы (и занимал должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016) ;

; имеет не менее 20 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы (независимо от того, занимал ли должность государственного служащего по состоянию на 01.05.2016).

Это право предоставляется:

мужчинам, достигшим возраста 62 года;

женщинам, достигшим пенсионного возраста (в 2025 – 2026 годах это 60 лет).

Какой размер пенсии госслужащих?

Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения за ее назначением, но не ранее даты возникновения соответствующего права, в размере 60% заработной платы.

В расчетную базу включаются все виды выплат, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Для лиц, которые на момент обращения не занимают должность государственного служащего, пенсия определяется исходя из зарплаты госслужащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Что известно о пенсиях в Украине?