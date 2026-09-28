Что изменится для лиц с I группой инвалидности в октябре?
Окончательный размер финансовой помощи для лиц с I группой инвалидности определяется индивидуально и может варьироваться в зависимости от личных надбавок, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.
Украинцы с I группой инвалидности имеют право на наивысший процент компенсации – им назначают 100% пенсии по возрасту.
Однако даже при одинаковой группе суммы у людей различаются, ведь ключевую роль играют:
- накопленный страховой стаж;
- уровень заработной платы до утраты трудоспособности.
В частности, правительство зафиксировало нижний предел выплат. Если после всех расчетов сумма оказывается меньше 2 595 гривен, то государство автоматически "подтягивает" ее до этого уровня.
В то же время в октябре текущего года массового повышения пенсий для людей с инвалидностью не предусмотрено. Выплаты будут начисляться по действующим правилам.
Кроме того, такие лица сохраняют право на ряд социальных льгот. В частности, инвалиды имеют право на бесплатный проезд в транспорте и разнообразную медицинскую помощь.
Напомним, что если у человека совсем нет страхового стажа, то вместо пенсии назначается государственная социальная помощь. В 2026 году для I группы она составляет 100% прожиточного минимума, то есть 2 595 гривен.