Что изменится для лиц с I группой инвалидности в октябре?

Окончательный размер финансовой помощи для лиц с I группой инвалидности определяется индивидуально и может варьироваться в зависимости от личных надбавок, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Украинцы с I группой инвалидности имеют право на наивысший процент компенсации – им назначают 100% пенсии по возрасту.

Однако даже при одинаковой группе суммы у людей различаются, ведь ключевую роль играют:

накопленный страховой стаж; уровень заработной платы до утраты трудоспособности.

В частности, правительство зафиксировало нижний предел выплат. Если после всех расчетов сумма оказывается меньше 2 595 гривен, то государство автоматически "подтягивает" ее до этого уровня.

В то же время в октябре текущего года массового повышения пенсий для людей с инвалидностью не предусмотрено. Выплаты будут начисляться по действующим правилам.

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Кроме того, такие лица сохраняют право на ряд социальных льгот. В частности, инвалиды имеют право на бесплатный проезд в транспорте и разнообразную медицинскую помощь.

Напомним, что если у человека совсем нет страхового стажа, то вместо пенсии назначается государственная социальная помощь. В 2026 году для I группы она составляет 100% прожиточного минимума, то есть 2 595 гривен.