Що зміниться для осіб з І групою інвалідності у жовтні?

Остаточний розмір фінансової допомоги для осіб з І групою визначається індивідуально і може змінюватися через персональні надбавки, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Українці з І групою інвалідності мають право на найвищий відсоток компенсації – їм призначають 100% пенсії за віком.

Проте навіть з однаковою групою суми у людей різняться, адже ключову роль відіграють:

накопичений страховий стаж; рівень зарплати до втрати працездатності.

Зокрема, уряд зафіксував нижню межу виплат. Якщо після всіх розрахунків сума виходить меншою за 2 595 гривень, то держава автоматично "підтягує" її до цього рівня.

Водночас у жовтні поточного року масового підвищення пенсій для людей з інвалідністю не передбачається. Виплати нараховуватимуть за чинними правилами.

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Крім того, такі особи зберігають право на низку соціальних пільг. Зокрема особи з інвалідністю мають право на безкоштовний проїзд у транспорті та різноманітну медичну допомогу.

Нагадаємо, що якщо страхового стажу в особи зовсім немає, то замість пенсії призначається державна соціальна допомога. У 2026 році для І групи вона становить 100% прожиткового мінімуму, тобто 2 595 гривень.