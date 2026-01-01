Новые условия выхода на пенсию: сколько начислят при зарплате 13 тысяч гривен

Зарплата в 13 000 гривен выше минималки, однако размер пенсии будет зависеть в большинстве от количества страхового стажа. Также стоит заметить, что условия выхода на пенсию в 2026 году стали более жесткие, чем в 2025.

Какие условия для выхода на пенсию 2026 года?

В 2026 году важно иметь не менее 15 лет стажа для выхода на пенсию, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Итак, условия для выхода на пенсию следующие:

выход в 60 лет – не менее 33 лет стажа;

выход в 63 года – не менее 23 лет стажа не менее 23 лет стажа;

выход в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Какая будет пенсия при зарплате 13 000?

Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

На примере посчитаем, какую приблизительную пенсию будет получать украинец с зарплатой 13 000 гривен при разном размере стажа:

при 15 годах стажа (коэффициент 0,15) – 1 950 гривен (однако будет минимальная пенсия в размере 2 595 гривен );

); при 20 годах стажа (коэффициент 0,2) – 2 600 гривен ;

; при 30 годах стажа (коэффициент 0,3) – 3 900 гривен ;

; при 40 годах стажа (коэффициент 0,4) – 5 200 гривен.

Что известно о пенсиях в Украине?