Когда начисляют пенсии в Украине?

По закону пенсии в Украине выплачивают в период с 4 по 25 число месяца, за который ведется расчет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Впрочем конкретная дата, когда пенсионер может получить выплаты, зависит от выбранного способа – на банковский счет или через "Укрпочту".

Если человек получает пенсию через "Укрпочту", выплаты проводят по утвержденному почтой графику. Для каждого района он индивидуален. Впрочем, средства должны начислить не позднее 25-го числа.

Когда пенсионер выбирает выплаты через банк, то пенсия на карточку зачисляется по внутреннему графику обслуживания конкретного банковского учреждения. Однако обычно переводы поступают с 4 по 10 число месяца.

Важно! Пенсионеры в Украине имеют право подать заявление в Пенсионный фонд и изменить способ выплат, однако выбрать конкретную дату зачисления пенсии нельзя.

Как банки зачисляют пенсию?

Зачисление пенсий на карточные счета клиентов банки проводят в соответствии с установленным графиком выплат Пенсионного фонда.

ПФУ формирует реестр пенсионеров в электронном виде, где указывает суммы выплат.

Затем этот реестр получает банк, обрабатывает информацию и массово зачисляет средства на счета клиентов.

Как правило, пенсионные выплаты становятся доступными на карте без задержек, то есть в день поступления от ПФУ.

Если это предусмотрено договором, пенсионер получает SMS-сообщение или push-уведомление о зачислении пенсии.

Как узнать о начислении пенсии?

Проверить начисление выплат пенсионер может онлайн с помощью портала электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо:

Найти на веб-портале электронный кабинет пользователя;

Войти в него, воспользовавшись любым удобным способом авторизации – BankID или электронной цифровой подписью;

В меню слева найти раздел "Моя пенсия" и нажать на него;

В разделе появится информация о дате и сумме следующей пенсионной выплаты.

Стоит знать! Пенсионеру, который впервые получает пенсию, выплаты начисляют в течение 1-2 месяцев с момента принятия решения об их назначении. ПФУ должен определить дату и сообщить об этом человека в документе о назначении пенсии.