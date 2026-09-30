Какую пенсию можно выбрать

Если человек имеет право сразу на несколько видов пенсий, он сам выбирает, какую именно получать. Такое правило предусмотрено статьей 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет, в частности, о пенсии по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Аналогичный принцип действует и для пожизненных пенсий – назначается один из видов по выбору лица.

При этом пенсия и другие предусмотренные законом выплаты – это не одно и то же. Отдельные категории граждан могут одновременно получать пенсию и социальную помощь, а также иметь право на доплаты, надбавки к пенсии.

Важно! Например, отдельное право на пенсию и социальную помощь законодательство предусматривает для людей с инвалидностью с детства при определенных условиях.

Поэтому, если человек имеет право на несколько пенсионных выплат, стоит обратиться в ПФУ и выяснить, какой именно вид пенсии может быть назначен в конкретном случае.

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К слову, для части украинских пенсионеров размер пенсии может увеличиться. Доплаты смогут получить те пенсионеры, которые достигли 70 лет. Размер доплат зависит от возраста – 300 гривен для пенсионеров в возрасте 70–74 лет, 465 гривен для пенсионеров в возрасте 75 лет и старше и 570 гривен для пенсионеров в возрасте от 80 лет.