Яку пенсію можна обрати

Якщо людина має право одразу на кілька видів пенсій, вона сама обирає, яку саме отримувати. Таке правило передбачене статтею 10 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Йдеться, зокрема, про пенсію за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника. Аналогічний принцип діє і для довічних пенсій – призначається один із видів за вибором особи.

При цьому пенсія та інші передбачені законом виплати це не одне й те саме. Окремі категорії громадян можуть одночасно отримувати пенсію та соціальну допомогу, а також мати право на доплати, надбавки до пенсії.

Важливо! Наприклад, окреме право на пенсію та соціальну допомогу законодавство передбачає для людей з інвалідністю з дитинства за визначених умов.

Тому якщо людина має право на кілька пенсійних виплат, варто звернутися до ПФУ та з'ясувати, який саме вид пенсії може бути призначений у конкретному випадку.

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До слова, для частини українських пенсіонерів розмір пенсії може зрости. Доплати зможуть отримати ті пенсіонери, котрі досягли 70 років. Розмір доплат повʼязаний з віком – 300 гривень для пенсіонерів 70 – 74 роки, 465 гривень для пенсіонерів 75+ років та 570 гривень для пенсіонерів віком від 80 років.