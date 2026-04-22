Пенсионный калькулятор 2026: как посчитать свою будущую пенсию онлайн – подробная инструкция

Завершение трудового пути – важный этап в жизни каждого украинца. Поскольку благосостояние в этот период значительно зависит от пенсии, важно начать планировать ее будущий размер заблаговременно.

Инструментом для этого является пенсионный калькулятор. Он позволяет узнать ориентировочный размер пенсии, минуя сложные расчеты.

24 Канал выяснил, как работает калькулятор, что нужно для расчета пенсии и можно ли повлиять на размер своей выплаты.

Какие данные нужны для расчета пенсии по возрасту?

Как сообщил в ответ на запрос 24 Канала Пенсионный фонд Украины, в 2026 году актуальной для расчета пенсии является формула, приведенная в статье 27 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ей, размер пенсии напрямую зависит от количества официально отработанных лет и страховых взносов, которые уплачивались с зарплаты в Пенсионный фонд.

Пенсия = заработная плата человека × коэффициент страхового стажа.

Эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин в комментарии 24 Каналу рассказал, что самостоятельно посчитать размер пенсии вручную достаточно сложно, поскольку формула громоздкая, а для сбора данных о зарплате за много лет нужно обращаться к государственным реестрам.

Сергей Коробкин, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения, бывший работник Пенсионного фонда Украины Формула исчисления пенсии, если очень упрощенно, – это стаж, умноженный на зарплату. Если у человека 30 лет стажа, пенсия будет 30% от его зарплаты. Фактически, по проценту за каждый год – это упрощенно. Но вопрос в том, как эту зарплату посчитать. Это самое сложное. Нужно знать индивидуальный коэффициент зарплаты человека и среднюю зарплату по стране за три предыдущих года перед выходом на пенсию.

Первая составляющая формулы расчета пенсии – это зарплата человека. Чтобы узнать ее, нужно среднюю заработную плату в Украине за три года, с которой уплачены страховые взносы, умножить на индивидуальный коэффициент.

Например, для выхода на отдых в 2026 году берут данные о средней зарплате в стране за 2023 – 2025 годы. Их можно найти на сайте Пенсионного фонда.

Индивидуальный коэффициент зарплаты показывает, как человек зарабатывал в течение жизни по сравнению с другими. Чтобы его высчитать, нужно разделить зарплату за каждый месяц работы, начиная с июля 2000 года, на среднюю по стране за тот же месяц. Затем все полученные коэффициенты сложить и разделить на общее количество месяцев.

Важно! Заработок до 30 июня 2000 года можно учесть по личному желанию будущего пенсионера. Для этого нужно предоставить справки о зарплате за любые 60 месяцев работы независимо от перерывов. Можно выбрать годы стажа с самым высоким доходом. Для подтверждения справок нужно предоставить первичные бухгалтерские документы (архивы).

Коэффициент страхового стажа вычисляют путем умножения суммы месяцев стажа на величину оценки одного года, которая за период участия в солидарной системе равна 1%, а затем деление на 1200. Однако полученный в итоге коэффициент стажа не может превышать 0,75, а с учетом спецстажа – 0,85.

Точные расчеты размера пенсии могут выполнить специалисты Пенсионного фонда Украины после подачи заявления о назначении выплаты. В то же время поинтересоваться темой будущей пенсии можно и заранее, используя пенсионный калькулятор.

Как работает пенсионный калькулятор?

Эксперт Сергей Коробкин говорит, что пенсионный калькулятор может помочь человеку понять важность стажа и официальной зарплаты и дать представление о размере будущей пенсии. Самый точный инструмент предлагает Пенсионный фонд, поскольку он оперирует данными из реестра застрахованных лиц.

По словам Сергея Коробкина, пенсионный калькулятор предназначен исключительно для расчета пенсии по возрасту в общей солидарной системе. Он не может вычислять пенсии военных, чернобыльцев, государственных служащих, ученых, судей, поскольку их назначают по другим законам и рассчитывают по другой формуле.

Расчет осуществляют на основании сведений в Реестре, которые учитываются автоматически, а также данных, которые пользователь может дополнительно ввести или скорректировать. В частности относительно периодов трудовой деятельности до 1 января 2004 года, если они не внесены в Реестр, и будущих периодов – до достижения пенсионного возраста,

– отмечают в ПФУ.

Заметим, что пенсионный калькулятор может дать только ориентировочную цифру выплаты, исходя из имеющихся на момент расчета данных. Он не делает прогнозов будущего роста средней зарплаты, инфляции, индексации пенсий и изменений законодательства.

Калькулятор от ПФУ предлагает два алгоритма расчета пенсии: по введенным данным и с учетом будущего стажа. Первый показывает, какая пенсия получилась бы сегодня, если стажа уже достаточно.

Второй алгоритм позволяет смоделировать ситуацию, на какую выплату можно будет рассчитывать, если продолжать работать до достижения пенсионного возраста. В этом случае нужно ввести ожидаемые в будущем периоды работы и прогнозируемую зарплату.

Как отметили на запрос 24 Канала в ответе ПФУ, при расчете возможного размера пенсии через калькулятор предусмотрены ограничения:

учитывается доход не выше максимальной величины базы начисления единого социального взноса (в 2026 году это 172 тысячи 940 гривен в месяц), а с этой суммы в Пенсионный фонд уплачивается максимальный взнос ЕСВ (22%), который составляет 38 тысяч 46 гривен ;

учитывается ограничение по величине коэффициента страхового стажа 0,75 или 0,85;

прогнозная выплата не может превышать размера минимальной и максимальной пенсииї: 2 595 гривен и 25 950 гривен соответственно (один и 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных).

В то же время имеющийся у человека сверхурочный стаж не могут ограничивать.

Как посчитать стаж для выхода на пенсию в 2026 году?

Условием для назначения пенсии по возрасту в Украине является наличие необходимого количества стажа. В 2026 году это 33 года официального труда, за которые платили страховые взносы. В 2027 году нужно будет 34 года, а в 2028-м – 35 лет.

В зависимости от времени приобретения стажа его засчитывают по-разному. До 2004 года основным подтверждающим документом была трудовая книжка. В случае ее потери стаж можно подтвердить справкой с предприятия или из архива или через показания не менее двух бывших коллег в качестве свидетелей.

Как сообщают в ПФУ, за период до 1 января 2004 года в страховой стаж при назначении пенсии засчитывают:

военную службу;

дневную форму обучения в высших и средних специальных учебных заведениях и училищах;

время ухода неработающей матери за малолетними детьми;

период получения пособия по безработице.

После 2004 года стаж засчитывают исключительно на основании уплаты страховых взносов. Эти данные хранятся в реестре застрахованных лиц. Поэтому даже если в трудовой книжке есть записи о работе, а взносов не платили, этот стаж не учтут при назначении пенсии.

Обратите внимание! В Украине планируют ввести новые правила подтверждения страхового стажа. Новый закон предусматривает возможность зачисления для пенсии периодов работы, когда работодатель не платил страховых взносов в ПФУ и имеет задолженность. После вступления в силу этих изменений такой стаж смогут учитывать человеку при назначении пенсии. Сейчас закон ожидает подписи президента Украины.

Если условия труда были обычными, для стажа считается фактическое время работы (год за год). Однако если речь идет о вредных или тяжелых условиях, стаж будет льготным при условии проведения аттестации рабочих мест.

Каждый полный год работы на предприятиях горнодобывающей промышленности, металлургии, химического производства и т. п. (список 1) дает право на зачисление страхового стажа в двойном размере.

Льготный порядок распространяется также на отдельные виды военной службы, в частности в зоне боевых действий: один месяц службы засчитывают как три.

Для подсчета стажа также существуют сервисы, подобные пенсионному калькулятору. Они вычисляют суммарное количество лет, которые человек проработал.

Для вычисления в калькулятор стажа вводят данные о начале и завершении периодов работы, а также коэффициент стажа (1 – для обычных условий труда, выше – при наличии льгот). На случай совпадения периодов работы сервис может исключить те, что дублируются.

Если стажа для выхода на пенсию по возрасту не хватает, выплату не назначат. Поэтому придется или ждать несколько лет, или докупить его.

Пенсионный эксперт Сергей Коробкин отмечает, что вопрос докупки стажа нужно рассматривать сквозь призму целесообразности. Это достаточно дорого, поэтому нужно считать, насколько выгодным может быть такое вложение средств. Например, целесообразной может быть покупка стажа для тех, кому его немного не хватает до пенсии, а если не приобрести, придется ждать назначения несколько лет.

Если до пенсии осталось немного времени, а человек видит, что стажа не хватает, он имеет право докупить стаж за прошедшее время. Но он будет стоить вдвое дороже. И что получается? Сегодня минимальная зарплата – 8 647 гривен, а минимальный страховой взнос – 22%. То есть 1 902,34 гривны стоит месяц стажа. Соответственно, если за прошедшее время надо купить, то он умножается на коэффициент 2 и тогда докупить хотя бы год стажа будет стоить примерно 45 тысяч гривен,

– говорит эксперт.

Заметьте! Узнать о своем имеющемся стаже можно онлайн. Для этого в Дие предусмотрена опция получения официальных справок ОК-5 и ОК-7. Они содержат данные о страховом стаже и доходах, с которых уплачивались взносы в ПФУ.

Как увеличить размер будущей пенсии?

В Украине действует солидарная пенсионная система, поэтому работающие сейчас граждане финансируют своими взносами сегодняшних пенсионеров, а содержать их будут уже следующие поколения.

Чтобы эта модель была эффективной, соотношение должно быть не менее 2:1, то есть двое работающих содержат одного пенсионера. В Украине оно сейчас составляет 1:1. Среди причин – старение населения, выезд за границу трудоспособных людей из-за войны и значительный процент теневой экономики.

Когда работа неофициальная и зарплата "в конверте", страховые взносы в Пенсионный фонд не поступают. Это сказывается на наполнении фонда и ограничивает возможность повышать размеры пенсий: для этого государству просто не хватает ресурсов.

Однако влиять на ситуацию в стране и свою будущую пенсию можно на индивидуальном уровне.

Как ни банально это может звучать сегодня, нужно работать официально, стараться. Люди сейчас не выбирают и хватаются за что угодно, если вообще есть работа. Но это должна быть официальная работа, чтобы платились пенсионные взносы с зарплаты. Конечно, имеет значение размер зарплаты: чем он официально больше, тем лучше,

– говорит Сергей Коробкин.

Эксперт добавляет, что сейчас существует возможность самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд, если человек работает неофициально. Чтобы стаж шел, с ПФУ можно заключить соглашение и делать взносы за себя.

Пенсии в Украине постепенно растут, однако их размер и темпы повышения не успевают за реальными потребностями. В то же время покупательная способность выплат снижается вследствие инфляции.

Интересно! В Украине пенсию получают 10,1 миллиона граждан, средний размер выплаты которых составляет 7 236 гривен. Среди них те, кто продолжает работать (2,8 миллиона получателей), в среднем имеют более высокую пенсию – 7 904 гривны.