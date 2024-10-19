Есть ли налог на пенсии

Эти изменения были введены в 2020 году, когда в Налоговый кодекс внесли поправки.

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Согласно им, пенсионеры освобождены от налога на:

пенсии;

ежемесячное пожизненное содержание освобождены от налога.

Какой налог пенсионеры не платят

Согласно сообщению ГНС, украинских пенсионеров, получающих пенсии по возрасту, освобождены от уплаты земельного налога. Это освобождение действует для земельных участков, не превышающих установленные лимиты: