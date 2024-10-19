Чи є податок на пенсії

Ці зміни були запроваджені у 2020 році, коли до Податкового кодексу внесли поправки.

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Згідно з ними, пенсіонери звільнені від податку на:

пенсії;

щомісячне довічне утримання звільнені від податку.

Який податок пенсіонери не платять

Згідно з повідомленням ДПС, українських пенсіонерів, які отримують пенсії за віком, звільнено від сплати земельного податку. Це звільнення діє для земельних ділянок, що не перевищують встановлені ліміти: