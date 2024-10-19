Чи є податок на пенсії
Ці зміни були запроваджені у 2020 році, коли до Податкового кодексу внесли поправки.
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Згідно з ними, пенсіонери звільнені від податку на:
- пенсії;
- щомісячне довічне утримання звільнені від податку.
Який податок пенсіонери не платять
Згідно з повідомленням ДПС, українських пенсіонерів, які отримують пенсії за віком, звільнено від сплати земельного податку. Це звільнення діє для земельних ділянок, що не перевищують встановлені ліміти:
- до 0,01 гектара для будівництва гаражів;
- до 0,10 гектара для дачного будівництва;
- до 0,12 гектара для садівництва;
- до 0,25 гектара для обслуговування будинку в селах;
- до 0,10 гектара для обслуговування будинку в містах;
- до 0,15 гектара для обслуговування будинку в селищах міського типу;
- до 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства.