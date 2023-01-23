Мишель сказал, что ожидает, что лидеры ЕС "придадут некоторый импульс" обсуждениям. Он добавил, что, несмотря на юридические препятствия для ареста активов, существовал "серьезный политический интерес в достижении прогресса в этом вопросе и его решении".

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Доходы от замороженных доходов

Шарль Мишель, представляющий 27 национальных лидеров блока, сказал, что хочет изучить идею активного управления замороженными активами российского центрального банка для получения прибыли, которую потом можно было бы направить на усилия по восстановлению.

Это вопрос справедливости. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами,

– сказал Мишель в интервью.

В конце прошлого года Европейская комиссия выдвинула идею перевести замороженные активы российского государства в фонд, где ими можно было бы активно управлять, чтобы получить прибыль, чтобы помочь заплатить за восстановление Украины.

Призыв Мишеля к движению в этом регионе прозвучал, несмотря на глубокий скептицизм некоторых государств-членов относительно совместимости конфискации активов с верховенством права и предупреждения о том, что любые действия необходимо тщательно координировать между союзниками.

Сколько российских активов заморозили в ЕС

ЕС и его союзники заморозили сотни миллиардов долларов валютных резервов, размещенных на зарубежных счетах Центробанком России в начале конфликта, начавшегося в конце февраля прошлого года. Впоследствии Москва заявила, что санкции центрального банка заморозили около 300 миллиардов долларов из ее валютных резервов.

Официальные лица из всего ЕС и его институтов, в том числе Жозеп Боррель, его главный дипломат, выдвинули идею ареста этих активов для использования в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины.

В сентябре прошлого года Украина, Брюссель и Всемирный банк оценили стоимость реконструкции и восстановления в Украине чуть менее 350 миллиардов евро. С тех пор вероятная необходимая сумма только росла, поскольку еженедельные российские ракетные атаки и атаки беспилотников наносили ущерб критически важным объектам гражданской инфраструктуры, таким как электростанции и жилье.

Те спекуляции о том, что мы не сможем, например использовать замороженные активы, меня действительно пугают, потому что я считаю, что Россия должна нести полную ответственность. Страна, которая должна финансировать восстановление Украины, — это Россия,

– сказал Виргиниус Синкявичюс, комиссар ЕС по окружающей среде.

В чем состоят сложности

Некоторые официальные лица утверждают, что это может создать рискованный прецедент, раздувая риски финансовой стабильности, поднимая вопрос о статусе безопасных активов валютных резервов. Это также может потребовать принятия нового законодательства в юрисдикциях, вовлеченных в замораживание активов, включая США.

Конечно, это должно быть законным. Это единственный способ получить одобрение от государств-членов, а также от международного сообщества. Я не думаю, что это должно быть только ЕС. Остальные страны G7 по крайней мере должны присоединиться к нам в этом,

— сказал Синкявичюс на прошлой неделе.

Разговоры о госактивах идут параллельно с попытками в комиссии упростить арест находящихся под санкциями активов российских олигархов. Ключевой частью этого является то, чтобы уклонение от санкций стало преступлением во всем ЕС, что упростило бы конфискацию основных активов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Россия платит не менее одного миллиарда долларов за войну с Украиной ежедневно. Более того, экономика агрессорки становится все менее устойчивой.