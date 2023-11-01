Будет ли ниже 38 гривен: доллар продолжает терять цену

Американская валюта дешевеет на наличном рынке снова и снова. Цена может опускаться даже ниже 38 гривен. Как объясняют эксперты, на ситуацию влияет межбанк.

Курс доллара падает

Сейчас на валютном рынке наблюдается плавное снижение стоимости доллара на наличных и межбанке. Но как рассказал 24 Каналу эксперт Андрей Шевчишин ситуация действительно стабильная.

К теме Доллар в ноябре: опустится ли курс ниже 38 гривен

Он добавляет, что в Украине существует несколько курсов: наличный рынок, где периодически колеблется около 38 гривен, и межналичный рынок (межбанк), где курс составляет около 36,28 гривны.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик У Нацбанка достаточно сильные позиции в золотовалютных резервах и полностью контролирует рынок. Так что на межбанке мы видим достаточно стабильный тренд. Кроме того, регулятор в среднем примерно еженедельно делает валютные интервенции на 680 миллионов долларов. И при этом курс продолжает снижаться. Впрочем, наличный рынок живет своей жизнью.

Следовательно, по состоянию на 30 октября на наличном рынке доллар колебался при покупке от 37,4 гривны до 37,8 гривны, а при продаже – в пределах 38 гривен, иногда даже меньше.

А уже 31 октября наличный доллар существенно упал в обменниках, где цена опустилась ниже 38 гривен

Почему происходит спад стоимости

– это влияние регулятора, а именно Нацбанка, на валютный курс. Этот процесс осуществляется путем продажи или покупки банком иностранной валюты.

По словам Шевчишина на сегодняшний день наблюдается спрос, но он нестабильный. Он периодически возникает и толкает курс вверх, как только курс погружается ниже 38 гривен. Следовательно, появляются покупатели, которые выкупают доллар.

Между наличным рынком и межбанком есть все же перетоки. И поэтому, когда курс на межбанке падает, в определенный момент на наличном рынке американский доллар также начинает дешеветь. И это сейчас именно такая ситуация, когда мы наблюдаем существенное снижение цены доллара на наличных,

– объясняет эксперт.

В целом, на ход событий влияет и решение НБУ относительно монетарной политики, говорит эксперт.

Ожидать ли цену ниже 38 гривен

, что несколько дней назад Нацбанк Украины сообщил о том, что снизит учетную ставку. Следовательно, 27 октября уровень учетной ставки составляет 16%, что таким образом сравнивает ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт.

Андрей Шевчишин отмечает, что доллар на наличном будет колебаться. Однако это будет происходить в пределах около 38 гривен.

Конечно, курс может и дальше опуститься. Но это в том случае, когда на межбанке будет укрепляться гривна,

– добавляет Шевчишин.

Кроме того, собеседник рассказывает о том, что странно выглядит сейчас то, что Нацбанк продолжает делать интервенции, то есть вливать немало средств, но в то же время доллар продолжает снижаться.