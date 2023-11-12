Как подтвердить страховой стаж без трудовой

Недавно страховой стаж рассчитывается на основе данных, записанных в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования (персонифицированный учет). Это регулируется статьей №24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV.

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Напомним! Основным документом, подтверждающим страховой стаж лица, является трудовая книжка.

Однако если трудовая книжка потеряна, чтобы оформить пенсию и подтвердить стаж, можно воспользоваться следующими доказательствами:

документы, созданные исходя из информации, внесенной в автоматизированные системы предприятия или организации;

справки или выписки из внутренних приказов учреждения;

данные о выплате зарплаты или по личным счетам;

удостоверение;

трудовые договоры в письменном виде и соглашения, содержащие отметки об их исполнении;

другие данные, где документированы сведения о периодах работы.

Важно! Если лицо не имеет возможности предоставить никаких документов, например, потому что предприятие находится под оккупацией, оно может подтвердить свой стаж другим способом. Для этого нужно, чтобы минимум два свидетеля, знающих заявителя и имеющих рабочие документы за период совместной работы с ним, подтвердили его стаж

Какие документы подтвердят стаж предпринимателя

Предприниматели в случае потери трудовой книжки должны предоставить документы об оплате страховых взносов, а именно:

платежные поручения;

банковские квитанции;

документы почтовых переводов.

ФЛП на упрощенной системе налогообложения может предоставить свидетельство об уплате единого налога или торгового спецпатента и квитанции об уплате единого или фиксированного налога.

Как подтвердить стаж военным

Чтобы подтвердить прохождение военной службы, понадобятся следующие документы:

военный билет;

справка по ТЦК и соцподдержке, воинским частям и учреждениям;

справка из военных архивов и лечебных учреждений.

Чтобы подтвердить прохождение службы в МВД, нужно предоставить документы, выданные в порядке, определенном в самой службе.