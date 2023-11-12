Как подтвердить страховой стаж без трудовой
Недавно страховой стаж рассчитывается на основе данных, записанных в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования (персонифицированный учет). Это регулируется статьей №24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV.
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Однако если трудовая книжка потеряна, чтобы оформить пенсию и подтвердить стаж, можно воспользоваться следующими доказательствами:
- документы, созданные исходя из информации, внесенной в автоматизированные системы предприятия или организации;
- справки или выписки из внутренних приказов учреждения;
- данные о выплате зарплаты или по личным счетам;
- удостоверение;
- трудовые договоры в письменном виде и соглашения, содержащие отметки об их исполнении;
- другие данные, где документированы сведения о периодах работы.
Какие документы подтвердят стаж предпринимателя
Предприниматели в случае потери трудовой книжки должны предоставить документы об оплате страховых взносов, а именно:
- платежные поручения;
- банковские квитанции;
- документы почтовых переводов.
ФЛП на упрощенной системе налогообложения может предоставить свидетельство об уплате единого налога или торгового спецпатента и квитанции об уплате единого или фиксированного налога.
Как подтвердить стаж военным
Чтобы подтвердить прохождение военной службы, понадобятся следующие документы:
- военный билет;
- справка по ТЦК и соцподдержке, воинским частям и учреждениям;
- справка из военных архивов и лечебных учреждений.
Чтобы подтвердить прохождение службы в МВД, нужно предоставить документы, выданные в порядке, определенном в самой службе.