Как подтвердить страховой стаж без трудовой

Недавно страховой стаж рассчитывается на основе данных, записанных в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования (персонифицированный учет). Это регулируется статьей №24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV.

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Однако если трудовая книжка потеряна, чтобы оформить пенсию и подтвердить стаж, можно воспользоваться следующими доказательствами:

  • документы, созданные исходя из информации, внесенной в автоматизированные системы предприятия или организации;
  • справки или выписки из внутренних приказов учреждения;
  • данные о выплате зарплаты или по личным счетам;
  • удостоверение;
  • трудовые договоры в письменном виде и соглашения, содержащие отметки об их исполнении;
  • другие данные, где документированы сведения о периодах работы.

Какие документы подтвердят стаж предпринимателя

Предприниматели в случае потери трудовой книжки должны предоставить документы об оплате страховых взносов, а именно:

  • платежные поручения;
  • банковские квитанции;
  • документы почтовых переводов.

ФЛП на упрощенной системе налогообложения может предоставить свидетельство об уплате единого налога или торгового спецпатента и квитанции об уплате единого или фиксированного налога.

Как подтвердить стаж военным

Чтобы подтвердить прохождение военной службы, понадобятся следующие документы:

  • военный билет;
  • справка по ТЦК и соцподдержке, воинским частям и учреждениям;
  • справка из военных архивов и лечебных учреждений.

Чтобы подтвердить прохождение службы в МВД, нужно предоставить документы, выданные в порядке, определенном в самой службе.