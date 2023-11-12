Як підтвердити страховий стаж без трудової

Віднедавна страховий стаж розраховується на основі даних, які записані у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (персоніфікований облік). Це регулюється статтею №24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" №1058-IV.

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Нагадаємо! Основним документом, який підтверджує страховий стаж особи, є трудова книжка.

Проте, якщо трудова книжка втрачена, аби оформити пенсію та підтвердити стаж можна скористатися наступними доказами:

документи, створені на основі інформації, внесеної в автоматизовані системи підприємства або організації;

довідки або виписки з внутрішніх наказів установи;

дані про виплату зарплати або з особистих рахунків;

посвідчення;

трудові договори в письмовому вигляді та угоди, що містять відмітки про їх виконання;

інші дані, де задокументовано відомості про періоди роботи.

Важливо! Якщо особа не має можливості надати жодних документів, наприклад, тому що підприємство знаходиться під окупацією, вона може підтвердити свій стаж в інший спосіб. Для цього потрібно, щоб мінімум два свідки, які знають заявника та мають робочі документи за період спільної роботи з ним, підтвердили його стаж.

Які документи підтвердять стаж підприємця

Підприємці у разі втрати трудової книжки, мають надати документи про оплату страхових внесків, а саме:

платіжні доручення;

банківські квитанції;

документи поштових переказів.

ФОП на спрощеній системі оподаткування може надати свідоцтво про сплату єдиного податку або торгового спецпатенту та квитанції про сплату єдиного або фіксованого податку.

Як підтвердити стаж військовим

Щоб підтвердити проходження військової служби, знадобляться такі документи:

військовий квиток;

довідка з ТЦК і соцпідтримки, військових частин та установ;

довідка з військових архівів і лікувальних установ.

Аби підтвердити проходження служби в МВС, треба надати документи видані в порядку, визначеному в самій службі.