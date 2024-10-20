Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда от 18 октября 2024 года.

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Возможность повышения НДС в Украине

Украинская власть заверила, что готова оперативно принять дополнительные меры, когда возникнет такая необходимость. Также в документе указано, что сейчас пространство для маневра власти Украины в рамках текущего пакета ресурсов жестко ограничен.

Поэтому для обеспечения выполнения бюджета мы будем реагировать на дефицит доходов или новые потребности в расходах повышением налогов. Мы рассматриваем повышение основной ставки НДС как наиболее эффективный потенциальный источник дополнительных доходов на данном этапе, и это является центральным для нашего планирования на случай непредвиденных обстоятельств,

– добавили в правительстве Украины.

Эксперты МВФ в своих рекомендациях отметили, что бюджетный процесс в Украине проходит в чрезвычайно сложных и неопределенных обстоятельствах. Там указывают, что текущий закон о поднятии налогов оставляет меньшие буферы в бюджете 2025 года для поглощения потенциальных шоков, особенно после значительных внутренних заимствований, которые будут иметь место до конца 2024 года.

"Итак, если возникнут непредвиденные потребности в расходах и/или доходы начнут отставать, власть обязалась ввести дополнительные налоговые меры, которые позволят сохранить дефицит управляемым и компенсировать влияние любого шока на долг", – говорится в документе.

В таком случае в МВФ считают, что повышение основной ставки НДС было бы наиболее целесообразным.