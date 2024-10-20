Про це йдеться у прогнозі Міжнародного валютного фонду від 18 жовтня 2024 року.

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Можливість підвищення ПДВ в Україні

Українська влада запевнила, що готова оперативно вжити додаткових заходів, коли виникне така потреба. Також у документі вказано, що наразі простір для маневру влади України в рамках поточного пакету ресурсів жорстко обмежений.

Тому для забезпечення виконання бюджету ми реагуватимемо на дефіцит доходів або нові потреби у видатках підвищенням податків. Ми розглядаємо підвищення основної ставки ПДВ як найбільш ефективне потенційне джерело додаткових доходів на даному етапі, і це є центральним для нашого планування на випадок непередбачених обставин,

– додали в уряді України.

Експерти МВФ у своїх рекомендаціях відзначили, що бюджетний процес в Україні проходить у надзвичайно складних та невизначених обставинах. Там вказують, що поточний закон про підняття податків залишає менші буфери у бюджеті 2025 року для поглинання потенційних шоків, особливо після значних внутрішніх запозичень, які матимуть місце до кінця 2024 року.

"Отже, якщо виникнуть непередбачені потреби у витратах та/або доходи почнуть відставати, влада зобов'язалася запровадити додаткові податкові заходи, які дозволять зберегти дефіцит керованим та компенсувати вплив будь-якого шоку на борг", – йдеться у документі.

У такому разі у МВФ вважають, що підвищення основної ставки ПДВ було б найбільш доцільним.