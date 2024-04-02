Кого касается перерасчет в апреле

С 1 апреля должны быть пересчитаны пенсии лиц, которые продолжают работать. Повышение произойдет благодаря добавлению надбавки за приобретенный стаж.

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Перерасчет коснется более 600 тысяч нынешних пенсионеров. Сумма роста выплат индивидуальна. Сейчас доплата за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны.

Изменения будут внедряться постепенно, поэтому не все граждане почувствуют рост сразу. Важно понимать, что этот перерасчет происходит при условии, если пенсионер успел приобрести хотя бы 2 года стажа, после выхода на пенсию.

Обратите внимание! Доплата за стаж прямо связана с прожиточным минимумом (с 1 января 2024 года этот показатель 2 361 гривны).

У кого еще изменятся выплаты

С 1 апреля состоялась вторая волна повышения минимальной зарплаты. Теперь этот показатель составляет 8 тысяч гривен вместо 7 100 гривен.

Гарантированная пенсия лиц старше 65 лет с полным стажем равна 40% от определенной в Украине минимальной зарплаты. Именно поэтому с 1 апреля, эта пенсионная выплата увеличилась до 3 200 гривен.