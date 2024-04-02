Кого стосується перерахунок у квітні

З 1 квітня мають бути перераховані пенсії осіб, які продовжують працювати. Підвищення відбудеться завдяки додаванню надбавки за набутий стаж.

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Перерахунок стосуватиметься понад 600 тисяч теперішніх пенсіонерів. Сума зростання виплат індивідуальна. Натепер доплата за кожен рік додаткового стажу становить 23,61 гривні.

Зміни впроваджуватимуться поступово, тому не всі громадяни відчують зростання одразу. Важливо розуміти, що цей перерахунок відбувається за умови, якщо пенсіонер встиг набути хоча б 2 роки стажу після виходу на пенсію.

Зверніть увагу! Доплата за стаж прямо пов'язана з визначеним прожитковим мінімумом (з 1 січня 2024 року цей показник становить 2361 гривні).

У кого ще зміняться виплати

З 1 квітня відбулася друга хвиля підвищення мінімальної зарплати. Тепер цей показник становить 8 тисяч гривень замість 7 100 гривень.

Гарантована пенсія осіб старше 65 років із повним стажем дорівнює 40% від визначеної в Україні мінімальної зарплати. Саме тому з 1 квітня ця пенсійна виплата збільшилася до 3200 гривень.