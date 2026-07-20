Кому в августе автоматически пересчитают пенсию?

Дополнительные средства будут начислены только отдельным категориям граждан, соответствующим условиям для получения возрастной доплаты, однако это не связано с общим повышением пенсий. Такой перерасчет производится автоматически, без подачи заявлений или обращений, напомнили в Пенсионном фонде.

Кроме того, законодательство предусматривает ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров, достигших определенного возраста. Размер такой надбавки зависит от возрастной категории:

лицам в возрасте от 70 до 74 лет включительно – до 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – до 456 гривен;

от 80 лет – до 570 гривен.

При этом доплаты не суммируются. После перехода в следующую возрастную категорию пенсионеру устанавливают новый размер компенсации вместо предыдущего. Например, по достижении 75 лет выплата увеличивается не на 456 гривен, а лишь на разницу между двумя надбавками в размере 156 гривен.

При каких условиях назначается возрастная надбавка?

Сам факт достижения 70, 75 или 80 лет еще не гарантирует автоматического увеличения пенсии. Одним из ключевых условий является размер общего пенсионного обеспечения. Возрастную надбавку назначают только в том случае, если совокупная пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривен.

При определении этого показателя Пенсионный фонд учитывает не только основной размер пенсии. В расчет также включаются сумма индексации, компенсационные выплаты, целевая денежная помощь, надбавки за сверхнормативный страховой стаж, а также другие доплаты, предусмотренные законодательством.

Если после подсчета общая сумма пенсионного обеспечения превышает установленный порог хотя бы на одну гривну, право на возрастную доплату не возникает.

Так для кого же перерасчета не будет?

Таким образом, в августе автоматическое повышение пенсий коснется лишь отдельных категорий пенсионеров, достигших определенного возраста и соответствующих установленным критериям относительно размера пенсионных выплат. Для остальных украинцев общего перерасчета пенсий в этом месяце не предусмотрено.

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