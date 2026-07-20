Кому автоматично перерахують пенсію у серпні?

Додаткові кошти нарахують лише окремим категоріям громадян, які відповідають умовам для отримання вікової доплати, однак це не пов'язано із загальним підвищенням пенсій. Такий перерахунок проводиться автоматично, без подання заяв чи звернень, нагадали у Пенсійному фонді.

До того ж, законодавство передбачає щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів, які досягли певного віку. Розмір такої надбавки залежить від вікової категорії:

особам віком від 70 до 74 років включно – до 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – до 456 гривень;

від 80 років – до 570 гривень.

При цьому доплати не накопичуються. Після переходу до наступної вікової категорії пенсіонеру встановлюють новий розмір компенсації замість попереднього. Наприклад, після досягнення 75 років виплата збільшується не на 456 гривень, а лише на різницю між двома надбавками у розмірі 156 гривень.

За яких умов призначають вікову надбавку?

Сам факт досягнення 70, 75 чи 80 років ще не гарантує автоматичного збільшення пенсії. Однією з ключових умов є розмір загального пенсійного забезпечення. Вікову доплату призначають лише тоді, коли сукупна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні.

Під час визначення цього показника Пенсійний фонд враховує не лише основний розмір пенсії. До розрахунку також включають суму індексації, компенсаційні виплати, цільову грошову допомогу, надбавки за понаднормовий страховий стаж, а також інші доплати, передбачені законодавством.

Якщо після підрахунку загальна сума пенсійного забезпечення перевищує встановлений поріг хоча б на одну гривню, право на вікову доплату не виникає.

То для кого перерахунку не буде?

Таким чином, у серпні автоматичне підвищення пенсій стосуватиметься лише окремих категорій пенсіонерів, які досягли визначеного віку та відповідають встановленим критеріям щодо розміру пенсійних виплат. Для решти українців загального перерахунку пенсій цього місяця не передбачено.

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