Правительство поддержало продление военного сбора, налогообложение посылок и цифровых услуг
- 30 марта правительство одобрило продление военного сбора, а также введение налогообложения посылок и цифровых услуг.
- Изменения предусматривают 5-процентную ставку НДФЛ для цифровых платформ и введение НДС на все международные посылки.
В понедельник, 30 марта, состоялось очередное заседание Кабинета министров. На нем правительство одобрило сразу три законопроекта.
Речь идет о продлении военного сбора, а также о введении налогов на посылки и цифровые услуги. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
В частности, эти изменения являются частью выполнения Украиной обязательств в рамках евроинтеграции. Вопросы обсуждали в диалоге с представителями бизнеса, профильными ассоциациями и экспертами.
- Во-первых, урегулирование налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и введение международного обмена информацией (DAC7).
Ставка НДФЛ составит 5% (вместо действующих 18%), а в качестве налогового агента будет выступать сама платформа, что значительно упростит администрирование для граждан. В то же время разовые некоммерческие продажи личных вещей не будут подлежать налогообложению, если годовой доход от операций не превышает 2 тысячи евро.
Такой подход одновременно снижает налоговую нагрузку на самозанятых, стимулирует добровольное декларирование доходов и способствует детинизации. Предложенные изменения вступят в силу с 1 января 2027 года,
– добавил министр.
- Во-вторых, налогообложение международных посылок.
В настоящее время импорт товаров в посылках стоимостью до 150 евро не облагается налогом, что якобы создает неравные условия конкуренции для украинских производителей. Поэтому изменения предусматривают применение НДС к таким товарам независимо от их стоимости.
Налог будет начисляться автоматически еще на этапе покупки на электронной платформе. Для этого государство уже активно работает с соответствующими операторами, а изменения вступят в силу с 2027 года.
- В-третьих, продление действия военного сбора после завершения военного положения.
Министр назвал это "вынужденной мерой", поскольку потребности сектора безопасности и обороны останутся значительными, а восстановление страны необходимо финансировать.
Справка: по последним оценкам, потребности в восстановлении Украины составляют около 588 миллиардов долларов.