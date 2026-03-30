Правительство поддержало продление военного сбора, налогообложение посылок и цифровых услуг

В понедельник, 30 марта, состоялось очередное заседание Кабинета министров. На нем правительство одобрило сразу три законопроекта.

Речь идет о продлении военного сбора, а также о введении налогов на посылки и цифровые услуги. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

В частности, эти изменения являются частью выполнения Украиной обязательств в рамках евроинтеграции. Вопросы обсуждали в диалоге с представителями бизнеса, профильными ассоциациями и экспертами.

Во-первых, урегулирование налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и введение международного обмена информацией (DAC7).

Ставка НДФЛ составит 5% (вместо действующих 18%), а в качестве налогового агента будет выступать сама платформа, что значительно упростит администрирование для граждан. В то же время разовые некоммерческие продажи личных вещей не будут подлежать налогообложению, если годовой доход от операций не превышает 2 тысячи евро.

Такой подход одновременно снижает налоговую нагрузку на самозанятых, стимулирует добровольное декларирование доходов и способствует детинизации. Предложенные изменения вступят в силу с 1 января 2027 года,

– добавил министр.

Во-вторых, налогообложение международных посылок.

В настоящее время импорт товаров в посылках стоимостью до 150 евро не облагается налогом, что якобы создает неравные условия конкуренции для украинских производителей. Поэтому изменения предусматривают применение НДС к таким товарам независимо от их стоимости.

Налог будет начисляться автоматически еще на этапе покупки на электронной платформе. Для этого государство уже активно работает с соответствующими операторами, а изменения вступят в силу с 2027 года.

В-третьих, продление действия военного сбора после завершения военного положения.

Министр назвал это "вынужденной мерой", поскольку потребности сектора безопасности и обороны останутся значительными, а восстановление страны необходимо финансировать.

Справка: по последним оценкам, потребности в восстановлении Украины составляют около 588 миллиардов долларов.