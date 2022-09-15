Оправились ли банки от войны

Дмитрий Овсянников, заместитель Председателя Правления Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK) считает, еще рано говорить, что банковская система оправилась в новых военных реалиях. В комментарии 24 канала банкир отметил, что инфляционные процессы не остановились, а кредитование, как и развитие депозитных программ, находится в неудовлетворительном состоянии.

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Вместе с тем за последние два месяца более двух третьих коммерческих банков уже сумели настроить бизнес-процессы в соответствии с нынешними условиями:

сосредоточились на развитии электронной коммерции,

карточного бизнеса,

предоставлению краткосрочных кредитов,

расширяют свою сеть в относительно безопасных регионах и так далее.

До конца 2022 года банковской системе вряд ли грозит какой-нибудь новый системный кризис. В зоне определенного риска находится около 5-7% коммерческих банков из-за большой задолженности перед НБУ по рефинансу. Однако, по данным наших аналитиков, до конца года 95% коммерческих банков способны полностью рассчитаться с НБУ,

– подчеркивает Овсянников.

Количество отделений банков возрастет

Банкир также поделился, что до конца 20% коммерческих банков Украины планируют расширить сеть собственных отделений. Более 60% новых отделений планируется открыть в западных областях Украины и городах с большей миграцией внутренне перемещенных лиц.

В первую очередь речь идет о Хмельницком, Виннице, Каменец-Подольском, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске. Остальные новые отделения, учитывая те, что временно не работали, но в ближайшее время возобновят свою работу, придется на города-миллионники: Киев, Днепр, Одессу,

– рассказывает Овсянников.

Где будет самый большой спрос на банковские услуги

Именно в западном регионе страны к концу 2022 года будет сконцентрировано более 60% спроса на банковские услуги, среди них основными являются:

предоставление краткосрочных кредитов,

открытие карточных счетов,

оплата бытовых платежей (в том числе коммунальных услуг).

Кредитование бизнеса в следующем году Недавно Кабмин принял бюджет на 2023 год, где появились расходы на выдачу грантов для создания и развития бизнеса, говорится о 1,37 миллиарда гривен. Также правительство планирует расширить финансирование льготных кредитов через Фонд развития предпринимательства – расходы на него возрастут с 9,3 до 16 миллиардов гривен. В частности, за счет этого фонда финансируется программа "5-7-9". А вот программу по поддержке экономики "поддержка" планируют полностью убрать. Напомним, что в прошлом году на нее планировалось потратить 32,15 миллиарда гривен.

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