Чи оговталися банки від війни

Дмитро Овсянников, заступник Голови Правління Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) вважає, ще зарано говорити, що банківська система оговталася в нових воєнних реаліях. У коментарі 24 каналу банкір зауважив, що інфляційні процеси не зупинилися, а кредитування, як і розвиток депозитних програм, знаходяться в незадовільному стані.

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Разом з тим протягом останніх двох місяців понад дві третіх комерційних банків вже зуміли налаштувати бізнес-процеси відповідно до теперішніх умов:

зосередилися на розвитку електронної комерції,

карткового бізнесу,

наданню короткотермінових кредитів,

розширюють власну мережу у відносно безпечних регіонах тощо.

До кінця 2022 року банківській системі навряд чи загрожує якась нова системна криза. В зоні певного ризику перебуває близько 5 – 7% комерційних банків через велику заборгованість перед НБУ за рефінансом. Проте, за даними наших аналітиків, до кінця року 95% комерційних банків здатні повністю розрахуватися з НБУ,

– підкреслює Овсянников.

Кількість відділень банків зросте

Банкір також поділився, що до кінця року 20% комерційних банків України планують розширити мережу власних відділень. Понад 60% нових відділень планується відкрити в західних областях України та у містах з більшою міграцією внутрішньо переміщених осіб.

Насамперед мова йде про Хмельницький, Вінницю, Кам’янець-Подільський, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ. Решта нових відділень, враховуючи ті, що тимчасово не працювали, але найближчим часом поновлять свою роботу, припаде на міста-мільйонники: Київ, Дніпро, Одесу,

– розповідає Овсянников.

Де буде найбільший попит на банківські послуги

Саме в західному регіоні країни до кінця 2022 року буде сконцентровано понад 60% попиту на банківські послуги, серед них основними є:

надання короткотермінових кредитів,

відкриття карткових рахунків,

оплата побутових платежів (зокрема комунальних послуг).

Кредитування бізнесу у наступному році Нещодавно Кабмін ухвалив бюджет на 2023 рік, де з'явились видатки на видачу грантів для створення та розвитку бізнесу, мовиться про 1,37 мільярда гривень. Також уряд планує розширити фінансування пільгових кредитів через Фонд розвитку підприємництва – видатки на нього зростуть з 9,3 до 16 мільярдів гривень. Зокрема, коштом цього фонду фінансується програма "5-7-9". А от програму з підтримки економіки "єПідтримка" планують повністю прибрати. Нагадаємо, що торік на неї планувалося витратити 32,15 мільярда гривень.

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