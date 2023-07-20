Что будет со ставками по гривневым депозитам

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что с 24 по 30 июля ситуация с гривневыми депозитами сильно не изменится. Ожидается что:

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тенденция к росту ставок по гривневым депозитам почти "угаснет" – увеличение ставок возможно только точечно и преимущественно на вклады с минимальным сроком размещения, а "шаг" увеличение ставок вряд ли превысит 0,5 процентного показателя;

средние ставки останутся почти по-прежнему: в зависимости от срока депозитов они составят от 12 – 13% (с размещением от 3 месяца) и до 18% (с размещением от 6 месяцев до 1 года);

максимальные ставки на гривневые депозиты от 6 месяцев до 1 года будут находиться на отметке 21%;

постепенно актуализируется тренд по снижению ставок по вкладам от 6 месяцев до 1 года: пока такое снижение будет единичным.

Напомним! Рост ставок по гривневым депозитам был вызван политикой НБУ по популяризации гривны, а также попыткой направить избыточную гривну в экономику страны. Именно поэтому в апреле регулятор ввел 25% депозитные сертификаты, позволившие комбанкам существенно увеличить проценты по вкладам с размещением от 6 месяцев.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса

ГЛОБУС БАНКА В то же время на фоне минимальной инфляции (откорректированный прогноз до конца года составляет 12,8%) рынок ожидает снижения учетной ставки по меньшей мере на 1 – 2 процентных показателя. Конечно, со временем это пропорционально отразится на уровне депозитных ставок – они снизятся примерно на размер корректировки учетной ставки. Но минимальная инфляция, несомненно, даже при меньшей доходности депозитов в зависимости от их срока позволит новым вкладчикам получить "чистую" прибыль в размере от 2% до 4% годовых.

Он добавил, что в ближайшее время вряд ли изменится динамика открытий новых депозитов. Прогнозируется временное сокращение активности людей (на 5 – 10%), но без резкого падения. Через 1 – 1,5 месяца состоится постепенное "выравнивание" количества новых депозитов к показателям июня-июля, в дальнейшем же тенденция к росту числа вкладов будет вновь набирать обороты.

Что будет с валютными депозитами

Замотаев рассказал, что в настоящее время существует тенденция увеличения ставок на вклады до 1 года. Пока максимальные ставки по долларовым вкладам с размещением на 1 год составляют 3%, а в евро – 2%. Средние ставки колеблются в диапазоне 1,8-2% (доллар до 1 года) и 1,5-1,8% (евро до 1 года).

Следует также отметить, что по итогам июня соотношение между валютными и гривневыми депозитами несколько сократилось: валютные вклады уже составляют более 15% всех новых депозитов (в перспективе 2-3 месяцев их доля может вырасти до 20%, что свидетельствует, что граждане мгновенно реагируют на существенно улучшенные условия вкладов,

– добавил он.

По данным "Минфин", за прошлую неделю ставки по долларовым депозитам с размещением на 1 год были увеличены в 2 банках (до 2,4 процентного показателя), проценты по вкладам в евро увеличены в 1 банке – на 1,99 процентного показателя с размещением в 1 год.

На следующей неделе в сегменте депозитов сохранится относительное спокойствие. Однако сейчас рынок в предвкушении грядущего снижения ставок по гривневым депозитам и медленным ростом ставок по валютным вкладам.