Що буде зі ставками за гривневими депозитами

Банкір Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що з 24 по 30 липня ситуація з гривневими депозитами сильно не зміниться. Очікується що:

Читайте також Ринок у "передчутті" змін: що буде з депозитними ставками на наступному тижні

тенденція до зростання ставок за гривневими депозитами майже "згасне" – збільшення ставок можливе лише точково і переважно на вклади з мінімальним терміном розміщення, а “крок” збільшення ставок навряд чи перевищить 0,5 відсоткового показника;

середні ставки залишаться майже без змін: залежно від терміну депозитів вони складуть від 12 – 13% (з розміщенням від 3 місяці) і до 18% (з розміщенням від 6 місяців до 1 року);

максимальні ставки на гривневі депозити від 6 місяців до 1 року досі перебуватимуть на позначці 21%;

поступово актуалізується тренд на зниження ставок за вкладами від 6 місяців до 1 року: поки що таке зниження буде поодиноким.

Нагадаємо! Зростання ставок за гривневими депозитами було викликане політикою НБУ щодо популяризації гривні, а також намаганням спрямувати надлишкову гривню в економіку країни. Саме тому у квітні регулятор запровадив 25% депозитні сертифікати, що дали змогу комбанкам суттєво збільшити відсотки за вкладами з розміщенням від 6 місяців.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу

ГЛОБУС БАНКУ Водночас на тлі мінімальної інфляції (відкоригований прогноз до кінця року становить 12,8%) ринок очікує зниження облікової ставки щонайменше на 1 – 2 відсоткових показники. Звісно з часом це пропорційно відіб’ється на рівні депозитних ставок – вони знизяться приблизно на розмір коригування облікової ставки. Але мінімальна інфляція, без сумніву, навіть за меншої дохідності депозитів залежно від їхнього терміну, дасть змогу новим вкладникам отримати "чистий" прибуток в розмірі від 2% до 4% річних.

Він додав, що найближчим часом навряд чи зміниться динаміка відкриттів нових депозитів. Прогнозується тимчасове скорочення активності громадян (на 5 – 10%), але без різкого падіння. Через 1 – 1,5 місяця відбудеться поступове "вирівнювання" кількості нових депозитів до показників червня-липня, надалі ж тенденція до зростання кількості вкладів знову набиратиме обертів.

Що буде з валютними депозитами

Замотаєв розповів, що нині існує тенденція до збільшення ставок на вклади до 1 року. Наразі максимальні ставки за доларовими вкладами з розміщенням на 1 рік становлять 3%, а у євро – 2%. Середні ставки коливаються в діапазоні 1,8 – 2% (долар до 1 року) та 1,5 – 1,8% (євро до 1 року).

Варто також зауважити, що за підсумками червня співвідношення між валютними та гривневими депозитами дещо скоротилося: валютні вклади вже становлять понад 15% від усіх нових депозитів (у перспективі 2 – 3 місяців їхня частка може зрости до 20%, що свідчить, що громадяни миттєво реагують на суттєво покращені умови вкладів,

– додав він.

За даними "Мінфін", за минулий тиждень ставки за доларовими депозитами з розміщенням на 1 рік були збільшені у 2 банках (до 2,4 відсоткового показника), відсотки за вкладами у євро збільшені в 1 банку – на 1,99 відсоткового показника з розміщенням на 1 рік.

Тож наступного тижня в сегменті депозитів збережеться відносний спокій. Проте зараз ринок в передчутті майбутнього зниження ставок за гривневими депозитами та повільним зростанням ставок за валютними вкладами.