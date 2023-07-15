При каких условиях курс может развернуться в сторону роста
Как прогнозируют аналитики Глобус Банка, негативный сценарий по курсу может быть спровоцирован разными факторами. Речь идет о ситуации на фронте, давлении партнеров и не только.
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В этот список также входят:
- резкое изменение регулировки,
- ожидание резкого сокращения внешней поддержки,
- попытка максимизировать текущий доход от поступлений валюты
Впрочем, специалисты добавляют, что такой негативный сценарий все же более теоретический. Виктор Шулик, директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating, говорит, что в случае негативного сценария колебания курса гривны сложно прогнозировать.
Но наблюдение за прошлыми контролируемыми девальвациями дает нам глубину падения от 30% в течение 7 – 14 дней с постепенным частичным откатом курса. Надеюсь, что к концу лета мы все же пойдем по базовому сценарию,
– говорит эксперт.
Что будет влиять на укрепление гривны
Процесс укрепления будет зависеть и от закрепленного тренда падения интереса населения к покупке валютной наличности вообще.
В будущем интерес к курсу валют будут больше проявлять представители международной торговли, чем рядовые граждане.
– говорит аналитик в Центре биржевых технологий Максим Орищак.
Сейчас в мировых тенденциях наблюдается снижение интереса населения к валютам других стран. В то же время бизнес постепенно переходит на использование криптовалют или электронных валют.