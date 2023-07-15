При каких условиях курс может развернуться в сторону роста

Как прогнозируют аналитики Глобус Банка, негативный сценарий по курсу может быть спровоцирован разными факторами. Речь идет о ситуации на фронте, давлении партнеров и не только.

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В этот список также входят:

резкое изменение регулировки,

ожидание резкого сокращения внешней поддержки,

попытка максимизировать текущий доход от поступлений валюты

Впрочем, специалисты добавляют, что такой негативный сценарий все же более теоретический. Виктор Шулик, директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating, говорит, что в случае негативного сценария колебания курса гривны сложно прогнозировать.

Но наблюдение за прошлыми контролируемыми девальвациями дает нам глубину падения от 30% в течение 7 – 14 дней с постепенным частичным откатом курса. Надеюсь, что к концу лета мы все же пойдем по базовому сценарию,

– говорит эксперт.

Что будет влиять на укрепление гривны

Процесс укрепления будет зависеть и от закрепленного тренда падения интереса населения к покупке валютной наличности вообще.

Обратите внимание! Аналитики не ожидают, что спрос на иностранную валюту в ближайшие годы возрастет в целом.

В будущем интерес к курсу валют будут больше проявлять представители международной торговли, чем рядовые граждане.

– говорит аналитик в Центре биржевых технологий Максим Орищак.

Сейчас в мировых тенденциях наблюдается снижение интереса населения к валютам других стран. В то же время бизнес постепенно переходит на использование криптовалют или электронных валют.