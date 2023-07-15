За яких умов курс може розвернутися у бік зростання

Як прогнозують аналітики Глобус Банку, негативний сценарій щодо курсу може бути спровокований різними факторами. Йдеться про ситуацію на фронті, тиск партнерів і не тільки.

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У цей перелік також входять:

різка зміна регулювання,

очікування різкого скорочення зовнішньої підтримки,

спроба максимізувати поточний дохід від надходжень валюти.

Втім фахівці додають, що такий негативний сценарій все ж таки є більш теоретичним. Віктор Шулик, директор департаменту ринкових досліджень рейтингового агентства IBI-Rating, розповідає, що у випадку негативного сценарію коливання курсу гривні складно прогнозувати.

Але спостереження за минулими контрольованими девальваціями дає нам глибину падіння від 30% протягом 7 – 14 днів з поступовим частковим відкатом курсу. Сподіваюся, що до кінця літа ми все ж таки підемо за базовим сценарієм,

– каже експерт.

Що впливатиме на зміцнення гривні

Процес зміцнення залежатиме й від закріпленого тренду падіння інтересу населення до купівлі валютної готівки взагалі.

Зверніть увагу! Аналітики не очікують, що попит на іноземну валюту найближчими роками зросте загалом.

В майбутньому інтерес до курсу валют будуть більше виявляти представники міжнародної торгівлі, ніж пересічні громадяни,

– каже аналітик в Центрі біржових технологій Максим Орищак.

Зараз у світових тенденціях спостерігається зниження інтересу населення до валют інших країн. Водночас бізнес поступово переходить на використання криптовалют або електронних валют.