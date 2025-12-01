Как сокращается промышленность Китая?

Официальный индекс деловой активности в промышленности Китая в прошлом месяце продемонстрировал сокращение уже восьмой месяц подряд, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Активность в сфере строительства и услуг в ноябре тоже уменьшилась – это стало первым сокращением в этом секторе почти за три года.

Всего в последнем квартале промышленное производство в Китае показало наименьший прирост с начала года. В то же время экспорт сократился после введения пошлин США, поскольку мировой спрос не смог компенсировать падение поставок на американский рынок.

Эти данные дают раннее представление о состоянии экономики второй по величине в мире страны в ноябре после месяцев глобальной торговой турбулентности и беспрецедентного падения инвестиций,

– отмечает издание.

Напряженность между Пекином и Вашингтоном несколько снизилась после встречи президента Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в Южной Корее, в прошлом месяце.

Тогда Китай согласился не вводить контроль за экспортом редкоземельных металлов, критически важных для производства технологий.

Также Пекин пообещал закупать у США сельскохозяйственную продукцию в большом количестве, в частности сою.

А общий тариф США на китайские товары решили снизить с 57% до 47%.

Однако окончательное торговое соглашение между странами до сих пор не достигнуто.

В то же время в последние недели дипломатический спор с Японией добавил неопределенности в торговле, ведь Китай не исключает экономические контрмеры.

Заметьте! Вместе с тем на китайские фабрики продолжает давить слабый внутренний спрос, в результате чего в октябре рост розничных продаж замедлился 5 месяц подряд – дольше всего со времен пандемии.

Как реагируют на ситуацию власти Китая?

Однако издание считает, что замедление экономики не заставит власти Китая срочно вводить дополнительные стимулы для ее активизации.

Китайские политики не спешат действовать, ведь целевой годовой темп роста около 5% в этом году, вероятно, будет достигнут,

– говорится в материале.

Осенью Пекин уже предоставил дополнительные стимулы на сумму 1 триллион юаней (примерно 141 миллиард долларов) для провинций, чтобы, в частности, расширить инвестиции и погасить задолженность перед компаниями.

В следующие пять лет власти Китая планируют сделать ставку на приоритетность технологий и производства, а также обещают значительно повысить долю потребления в экономике.

Стоит знать! В ІІІ квартале экономика страны замедлилась до самого низкого уровня за весь год. По мнению аналитиков, спад продолжится, а нынешний квартал продемонстрирует самые слабые показатели с 2022 года.

Какое значение имеет соглашение Трампа и Си?