ЕС и Великобритания ужесточат проверки
В проекте заявления сообщается, что правительства многих стран одобрят план во время заседания Европейского политического сообщества, организованного премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в четверг. Точное количество привлеченных правительств не уточняется.
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Координировать наши ответы на риски, которые составляют его корабли и посредники, и работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами над устранением угрозы,
– говорится в заявлении.
Эксперты из разных стран и официальные лица создадут специальную группу, а также проведут встречу. чтобы принять срочные меры.