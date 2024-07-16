ЕС и Великобритания ужесточат проверки

В проекте заявления сообщается, что правительства многих стран одобрят план во время заседания Европейского политического сообщества, организованного премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в четверг. Точное количество привлеченных правительств не уточняется.

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Координировать наши ответы на риски, которые составляют его корабли и посредники, и работать с частным сектором и другими морскими заинтересованными сторонами над устранением угрозы,

– говорится в заявлении.

Эксперты из разных стран и официальные лица создадут специальную группу, а также проведут встречу. чтобы принять срочные меры.

Напомним! Пытаясь изолировать Россию в секторе транспортировки нефти, "Большая семерка" ввела санкции против крупнейших танкеров и поставщиков услуг. Доступ к этим ресурсам будет ограничен, если цена на транспортируемую, нефть, не упадет ниже установленного G7 ценового потолка. Как следствие, Москва сейчас полагается на старых перевозчиков, которые не придерживаются отраслевых стандартов.