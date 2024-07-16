ЄС і Велика Британія посилять перевірки

У проєкті заяви повідомляється, що уряди багатьох країн схвалять план під час засідання Європейського політичного співтовариства, організованого прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером у четвер. Точна кількість залучених урядів не уточнюється.

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Координувати наші відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами над усуненням загрози,

– йдеться в заяві.

Експерти з різних країн та офіційні особи створять спеціальну групу, а також проведуть зустріч. щоб вжити термінових заходів.

Нагадаємо! Намагаючись ізолювати Росію в секторі транспортування нафти, "Велика сімка" запровадила санкції проти найбільших танкерів та постачальників послуг. Доступ до цих ресурсів буде обмежений, якщо ціна на нафту, що транспортується, не впаде нижче встановленої G7 цінової стелі. Як наслідок, Москва зараз покладається на старих перевізників, які не дотримуються галузевих стандартів.