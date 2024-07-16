ЄС і Велика Британія посилять перевірки
У проєкті заяви повідомляється, що уряди багатьох країн схвалять план під час засідання Європейського політичного співтовариства, організованого прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером у четвер. Точна кількість залучених урядів не уточнюється.
Читайте також Нова психологічна позначка долара: яку ціну встановив НБУ
Координувати наші відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами над усуненням загрози,
– йдеться в заяві.
Експерти з різних країн та офіційні особи створять спеціальну групу, а також проведуть зустріч. щоб вжити термінових заходів.