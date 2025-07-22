Что входит в газификацию дома?

Проведение газа к дому в селе включает подключение к газопроводу, установка счетчика и создание сети, сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию Ornatia.

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Газопровод

Это подключение дома к газопроводу. Если планируете делать самостоятельно, то уточните нужно ли устанавливать газопровода вдоль всего участка или только на улице к вашему дому.

Счетчик

После подключения к газопроводу происходит установка газового счетчика. Этот прибор нужен для измерения количества потребленного газа и для учета общих расходов на газ.

Сеть

Далее для распределения газа в доме создается внутридомовая газопроводная сеть. Сеть нужна для использования газа в доме.

Сколько стоит провести газ?

Стоимость счетчика

Сначала необходимо приобрести газовый счетчик, который будет установлен в доме. По данным из сети, стоимость может начинаться от 5 000 гривен.

Расходы на материалы и оборудование

В данную стоимость входят трубы, клапаны, манометры и другие материалы, необходимые для прокладки газопровода. Цены различаются в зависимости от фирмы изготовления и магазина продажи.

Стоимость прокладки газопровода

Стоимость этого аспекта зависит от расстояния между подключением газа и вашим домом, глубины прокладки труб, рельефа местности и сложности работ. Прокладка газопровода требует специальной техники и квалифицированной работы. В сети цены начинаются от 12 000 гривен.

Монтаж газового оборудования

После подключения газа нужно установить газовый счетчик и другое оборудование, такое как котел для отопления, газовую плиту, водонагреватель и тому подобное. Стоимость монтажа оборудования зависит от его типа и сложности установки.

Проект газоснабжения

Если газификация дома является сложной или большой работой, может понадобиться разработка проекта газоснабжения. Цена варьируется от сложности. В сети можно встретить цены от 350 гривен.

Если мощность газопотребления не превышает 16 кубометров в час, а расстояние до места присоединения по прямой линии не превышает 25 метров в сельской и 10 метров в городской местности – вы можете воспользоваться услугой стандартного присоединения. Срок такого присоединения – до 90 дней, стоимость в каждом регионе фиксированная. Рассчитать стоимость можно онлайн.