Що входить до газифікації будинку?

Проведення газу до будинку в селі включає підключення до газопроводу, встановлення лічильника та створення мережі, повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію Ornatia.

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Газопровід

Це підключення будинку до газопроводу. Якщо плануєте робити самостійно, то уточніть чи потрібно встановлювати газопроводу вздовж всієї ділянки або лише на вулиці до вашого будинку.

Лічильник

Після підключення до газопроводу відбувається встановлення газового лічильника. Цей прилад потрібен для вимірювання кількості спожитого газу і для обліку загальних витрат на газ.

Мережа

Далі для розподілу газу в будинку створюється внутрішньо будинкова газопровідна мережа. Мережа потрібна для використання газу у будинку.

Скільки коштує провести газ?

Вартість лічильника

Спочатку необхідно придбати газовий лічильник, який буде встановлено в будинку. По даних з мережі, вартість може розпочинатись від 5 000 гривень.

Витрати на матеріали та обладнання

У дану вартість входять труби, клапани, манометри та інші матеріали, необхідні для прокладання газопроводу. Ціни різняться залежно від фірми виготовлення та магазину продажі.

Вартість прокладання газопроводу

Вартість цього аспекту залежить від відстані між підключенням газу та вашим будинком, глибини прокладання труб, рельєфу місцевості та складності робіт. Прокладання газопроводу вимагає спеціальної техніки та кваліфікованої роботи. В мережі ціни розпочинаються від 12 000 гривень.

Монтаж газового обладнання

Після підключення газу потрібно встановити газовий лічильник та інше обладнання, таке як котел для опалення, газову плиту, водонагрівач тощо. Вартість монтажу обладнання залежить від його типу та складності установки.

Проєкт газопостачання

Якщо газифікація будинку є складною або великою роботою, може знадобитися розробка проєкту газопостачання. Ціна варіюється від складності. В мережі можна зустріти ціни від 350 гривень.

Якщо потужність газоспоживання не перевищує 16 кубометрів за годину, а відстань до місця приєднання по прямій лінії не перевищує 25 метрів у сільській та 10 метрів у міській місцевості – ви можете скористатись послугою стандартного приєднання. Строк такого приєднання – до 90 днів, вартість у кожному регіоні фіксована. Розрахувати вартість можна онлайн.