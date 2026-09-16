Что не так с прожиточным минимумом в Украине

Ключевой задачей правительства должна стать отвязка других социальных выплат от этого показателя, что заявил министр финансов Сергей Марченко во время представления проекта госбюджета в Верховной Раде.

Сергей Марченко Министр финансов Украины На эту сумму можно только жить, выживать, и то, наверное, выжить невозможно. Поэтому он не соответствует действительности.

Марченко добавил, что правительство уже предпринимает последовательные шаги для изменения ситуации. В частности, Кабинет Министров регулярно пересматривает выплаты и создает условия для их повышения.

Ключевая задача – отвязать выплаты от размера прожиточного минимума. Тогда нам будет проще показать его фактический размер и ориентироваться на него,

– отметил министр.

В то же время он отметил, что этот процесс требует поддержки народных депутатов. А инициативы правительства не всегда находят отклик в парламенте.

Напомним, что прожиточный минимум в 2027 году (на одного человека) составит 3 559 гривен в месяц

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

для трудоспособных – 3 691 гривна;

для нетрудоспособных – 2 878 гривен.

Сейчас же он несколько ниже – 3 209 гривен. Трудоспособные лица получают 3 328 гривен, а те, кто утратил трудоспособность, – 2 595 гривен.