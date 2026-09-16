Що не так з прожитковим мінімумом в Україні

Ключовим завданням уряду має бути відв'язка інших соціальних виплат від цього показника, про що заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення проєкту держбюджету у Верховній Раді.

Сергій Марченко Міністр фінансів України На цю суму коштів можна тільки жити, виживати, і то, напевно, вижити неможливо. Тому він не відповідає дійсності.

Марченко додав, що уряд вже здійснює послідовні кроки для зміни ситуації. Зокрема, Кабінет Міністрів регулярно переформатовує виплати та створює умови для їх підвищення.

Ключове завдання – відв’язати виплати від розміру прожиткового мінімуму. Тоді нам буде простіше показати його фактичний розмір і на нього орієнтуватися,

– зазначив міністр.

Водночас він зауважив, що процес потребує підтримки народних депутатів. А ініціативи уряду не завжди знаходять відгук у парламенті.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум у 2027 році (на одну особу) становитиме 3 559 гривень на місяць

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для працездатних – 3 691 гривня;

для непрацездатних – 2 878 гривень.

Наразі ж він дещо менший – 3 209 гривень. Працездатні особи отримують 3 328 гривень, а ті, які втратили працездатність, – 2 595 гривень.