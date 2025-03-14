Газовые фантазии Путина: Кремль до сих пор мечтает о возвращении российского газа в Европу

Несмотря на санкции и уменьшение зависимости ЕС от российского газа, Кремль все еще надеется возобновить поставки. Но эти надежды выглядят напрасными, ведь Европа активно переходит на альтернативную энергию.

Путин хочет поставлять газ в Европу

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа сможет снова получать дешевый российский газ, если Москва и Вашингтон достигнут договорённостей по энергетическому сотрудничеству, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Такое заявление он сделал после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Кремле.

Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетической сфере, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе, ведь она будет получать дешевый российский газ,

– отметил Путин.

Путин в своем ответе обыграл высказывания Лукашенко. Во время пресс-конференции белорусский лидер пошутил, что в случае договоренностей между Россией и США Европе "наступит труба". Путин отреагировал на каламбур, а Лукашенко, смеясь, объяснил, что имел в виду именно газопровод.