Как Путин пытается привлечь деньги в Россию

Владимир Путин подписал указ, пытаясь привлечь новые иностранные инвестиции на финансовые рынки России, несмотря на масштабные санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно новым правилам, иностранные инвесторы смогут вложиться в российские ценные бумаги, не блокируя свои средства на специальных счетах типа C. Речь идет также об инвесторах из "недружественных стран"

Вместо этого они смогут использовать иностранные номинальные счета с пометкой Type IN, что позволит выводить капитал за пределы России. Указ четко указывает, что ограничения, введенные Россией после начала вторжения в Украину, которое заставило инвесторов держать средства на заблокированных счетах в стране, не будут применяться к новым инвестициям.

Однако указ не позволяет освобождение средств, которые уже заморожены на существующих счетах типа C.

В ответ на санкции США, ЕС и их союзников Кремль ввел контроль за движением капитала, который включал обязательное использование счетов типа C для инвесторов из "недружественных" юрисдикций. Этот шаг фактически заблокировал миллиарды долларов дивидендов, купонных выплат и выручки от продажи, принадлежащих иностранным инвесторам, –

сообщили в издании.

Как это может помочь России

Министерство финансов России заявило в декабре, что работает над предложениями, которые будут гарантировать новым иностранным инвесторам возможность свободно выводить свои средства.

Председатель центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что ее учреждение и Министерство финансов соглашаются, что России нужны новые инвестиции, и свежий капитал должен быть освобожден от ограничений в ответ на санкции против России.

Хотя эта мера может привлечь новых инвесторов, он не станет "революционным" для тех, чьи деньги заморожены на счетах типа C, сказал старший менеджер Istar Capital из Дубая.