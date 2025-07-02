Як Путін намагається залучити гроші до Росії

Володимир Путін підписав указ, намагаючись залучити нові іноземні інвестиції на фінансові ринки Росії, попри масштабні санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Згідно з новими правилами, іноземні інвестори зможуть вкластися в російські цінні папери, не блокуючи свої кошти на спеціальних рахунках типу C. Мова йде також про інвесторів з "недружніх країн"

Натомість вони зможуть використовувати іноземні номінальні рахунки з позначкою Type IN, що дозволить виводити капітал за межі Росії. Указ чітко вказує, що обмеження, запроваджені Росією після початку вторгнення в Україну, яке змусило інвесторів тримати кошти на заблокованих рахунках у країні, не застосовуватимуться до нових інвестицій.

Однак указ не дозволяє звільнення коштів, які вже заморожені на існуючих рахунках типу C.

У відповідь на санкції США, ЄС та їхніх союзників Кремль запровадив контроль за рухом капіталу, який включав обов'язкове використання рахунків типу C для інвесторів з "недружніх" юрисдикцій. Цей крок фактично заблокував мільярди доларів дивідендів, купонних виплат та виручки від продажу, що належать іноземним інвесторам, –

повідомили у виданні.

Як це може допомогти Росії

Міністерство фінансів Росії заявило в грудні, що працює над пропозиціями, які гарантуватимуть новим іноземним інвесторам можливість вільно виводити свої кошти.

Голова центрального банку Ельвіра Набіулліна заявила, що її установа та Міністерство фінансів погоджуються, що Росії потрібні нові інвестиції, і що свіжий капітал має бути звільнений від обмежень у відповідь на санкції проти Росії.

Хоча цей захід може залучити нових інвесторів, він не стане "революційним" для тих, чиї гроші заморожені на рахунках типу C, сказав старший менеджер Istar Capital з Дубая.