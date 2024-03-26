Какая сумма расходов

Украина потратила из бюджета на безопасность и оборону 235 миллиарда гривен за два месяца. В частности, в феврале – 159,8 миллиарда гривен. Поэтому, расходы общего фонда Госбюджета на сектор безопасности и обороны составили – 55,4% от всей суммы расходов госбюджета в январе-феврале 2024 года.

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За весь прошлый год из бюджета было выделено на оборонный сектор – 1,84 триллиона гривен или 60,8% от всех расходов.

Обратите внимание! Расходы сектора безопасности и обороны Правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

На что были направлены средства

Поэтому, средства оборонного бюджета были направлены на:

денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

медицинское обеспечение;

и другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

Какова общая сумма расходов Украины в феврале

Общая сумма кассовых расходов общего фонда госбюджета Украины в феврале составляет – 274,6 миллиарда гривен. В то же время в январе расходы из бюджета были сокращены почти вдвое: до 150 миллиардов гривен из-за задержек с международной финансовой помощью.

Поэтому в структуре расходов за февраль наибольшую сумму – 104 миллиарда гривен – направлено на оплату труда с начислениями. Из них, на денежное содержание военнослужащих было выделено – 80 миллиардов гривен.

Другие направления расходов включали:

45,8 миллиарда гривен – на оплату использования товаров и услуг;

21,7 миллиарда гривен – на поддержку Вооруженных Сил Украины;

47,6 миллиарда гривен – на социальное обеспечение: выплату пенсий, помощи, стипендий.