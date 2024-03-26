Яка сума видатків

Україна витратила з бюджету на безпеку та оборону 235 мільярда гривень за два місяці. Зокрема, у лютому – 159,8 мільярда гривень. Відтак, видатки загального фонду Держбюджету на сектор безпеки та оборони становили – 55,4% від усієї суми видатків держбюджету в січні-лютому 2024 року.

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За весь минулий рік із бюджету було виділено на оборонний сектор – 1,84 трильйона гривень або 60,8% від усіх видатків.

Зверніть увагу! Видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

На що були спрямовані кошти

Відтак, кошти оборонного бюджету були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Яка загальна сума видатків України у лютому

Загальна сума касових видатків загального фонду держбюджету України у лютому становить – 274,6 мільярда гривень. Водночас у січні видатки з бюджету було скорочено майже вдвічі: до 150 мільярів гривень через затримки з міжнародною фінансовою допомогою.

Тож у структурі видатків за лютий найбільшу суму – 104 мільярди гривень – спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. З них, на грошове утримання військовослужбовців було виділено – 80 мільярдів гривень.

Інші напрямки видатків включали:

45,8 мільярда гривень – на оплату використання товарів та послуг;

21,7 мільярда гривень – на підтримку Збройних Сил України;

47,6 мільярда гривень – на соціальне забезпечення: виплату пенсій, допомоги, стипендій.