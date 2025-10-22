Куда пойдут дополнительные средства?

Карточка закона об увеличении расходов №14103 с подписью Зеленского опубликовали на сайте Верховной Рады, передает 24 Канал.

Дополнительные 325 миллиардов из бюджета направят на оборону. Соответствующее решение поддержала вчера Верховная Рада – за него проголосовали 297 депутатов.

Большую часть этих средств составляет доход от замороженных активов России.

294,3 миллиарда гривен мы обеспечиваем за счет европейской доли ERA loans – безвозвратного займа на основе процентов от замороженных российских активов. Активы России используются справедливо, как это и должно быть, чтобы обеспечить украинское войско, – рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам председателя бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласы, дополнительные средства, в частности, необходимы, чтобы вовремя обеспечить выплатами военных.

Как распределят расходы на оборону?

Основную часть новых расходов направят на Вооруженные силы, как рассказала Пидласа. Распределить средства планируют следующим образом:

ВСУ – почти 211 миллиардов гривен;

Национальная гвардия – 8,1 миллиарда гривен;

СБУ – 1,3 миллиарда гривен;

Государственная специальная служба транспорта – 918 миллионов гривен;

Государственная пограничная служба – 83 миллиона гривен;

ГУР МО – 28,8 миллиона гривен;

СВР – 8 миллионов гривен;

производство и закупка оружия и боеприпасов – 99,1 миллиарда гривен;

закупка дронов через Госспецсвязи, – 4,3 миллиарда гривен.

Что известно о расходах на оборону в 2026 году?