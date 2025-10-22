Куда пойдут дополнительные средства?
Карточка закона об увеличении расходов №14103 с подписью Зеленского опубликовали на сайте Верховной Рады, передает 24 Канал.
Дополнительные 325 миллиардов из бюджета направят на оборону. Соответствующее решение поддержала вчера Верховная Рада – за него проголосовали 297 депутатов.
Большую часть этих средств составляет доход от замороженных активов России.
294,3 миллиарда гривен мы обеспечиваем за счет европейской доли ERA loans – безвозвратного займа на основе процентов от замороженных российских активов. Активы России используются справедливо, как это и должно быть, чтобы обеспечить украинское войско, – рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.
По словам председателя бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласы, дополнительные средства, в частности, необходимы, чтобы вовремя обеспечить выплатами военных.
Как распределят расходы на оборону?
Основную часть новых расходов направят на Вооруженные силы, как рассказала Пидласа. Распределить средства планируют следующим образом:
- ВСУ – почти 211 миллиардов гривен;
- Национальная гвардия – 8,1 миллиарда гривен;
- СБУ – 1,3 миллиарда гривен;
- Государственная специальная служба транспорта – 918 миллионов гривен;
- Государственная пограничная служба – 83 миллиона гривен;
- ГУР МО – 28,8 миллиона гривен;
- СВР – 8 миллионов гривен;
- производство и закупка оружия и боеприпасов – 99,1 миллиарда гривен;
- закупка дронов через Госспецсвязи, – 4,3 миллиарда гривен.
Что известно о расходах на оборону в 2026 году?
В проекте государственного бюджета на 2026 год заложен рост расходов на Министерство обороны Украины до 1,924 триллиона гривен. В бюджете 2025 года на нужды оборонного ведомства предусматривалось 1,912 триллиона гривен. Таким образом, финансирование увеличится на 11,4 миллиарда гривен – это примерно 0,6%.
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что государство и в дальнейшем направляет все возможные ресурсы, в частности собственные доходы и привлеченные средства, на поддержку Сил обороны. Речь идет о денежном обеспечении военных, социальной поддержке их семей, укрепление системы противовоздушной обороны, а также развитие отечественного производства вооружений – от ракетных систем до беспилотников.
Вместе с тем в парламенте документ встретили неоднозначно. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев раскритиковал проект бюджета, подчеркнув, что главная его слабость – недостаточный объем финансирования обороны и безопасности. По его словам, если интенсивность боевых действий будет оставаться на нынешнем уровне, правительство уже весной 2026 года будет вынуждено искать дополнительные сотни миллиардов гривен для армии.