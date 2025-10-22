Куди підуть додаткові кошти?

Картка закону про збільшення видатків №14103 із підписом Зеленського опублікували на сайті Верховної Ради, передає 24 Канал.

Додаткові 325 мільярдів з бюджету спрямують на оборону. Відповідне рішення підтримала учора Верховна Рада – за нього проголосували 297 депутатів.

Більшу частину цих коштів складає дохід від заморожених активів Росії.

294,3 мільярда гривень ми забезпечуємо за рахунок європейської частки ERA loans – безповоротної позики на основі відсотків від заморожених російських активів. Активи Росії використовуються справедливо, як це і має бути, щоб забезпечити українське військо, – розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами голови бюджетного комітету Ради Роксолани Підласи, додаткові кошти, зокрема, необхідні, щоб вчасно забезпечити виплатами військових.

Як розподілять видатки на оборону?

Основну частину нових видатків направлять на Збройні сили, як розповіла Підласа. Розподілити кошти планують наступним чином:

ЗСУ – майже 211 мільярдів гривень;

Національна гвардія – 8,1 мільярда гривень;

СБУ – 1,3 мільярда гривень;

Державна спеціальна служба транспорту – 918 мільйонів гривень;

Державна прикордонна служба – 83 мільйони гривень;

ГУР МО – 28,8 мільйона гривень;

СЗР – 8 мільйонів гривень;

виробництво та закупівля зброї та боєприпасів – 99,1 мільярда гривень;

закупівля дронів через Держспецзв'язку, – 4,3 мільярда гривень.

Що відомо про видатки на оборону 2026 року?