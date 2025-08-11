Каким будет размер пенсии при стаже 35 лет и выходе на пенсию в 60 лет?

При расчете пенсии, играет роль именно подтвержденный стаж. Если вы проработали много лет, но это происходило не официально, может возникнуть довольно сложная ситуация, пишет 24 Канал.

Ведь неподтвержденный стаж, фактически теряется и не учитывается. Рассмотрим ситуацию, где лицо официально проработало 35 лет.

Условия для расчетов:

лицо имеет стаж – 35 лет;

выходит на пенсию на общих условиях;

доход – 10 тысяч гривен.

В 2025 году с 35 годами стажа лицо может уйти на пенсию в 60 лет. С учетом указанных выше данных его выплата будет ориентировочно – 3,8 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если имеешь 35 официальных лет стажа / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Расчеты происходили через пенсионный калькулятор.