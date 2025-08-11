Яким буде розмір пенсії при стажі 35 років і виході на пенсію у 60 років?

При розрахунку пенсії, грає роль саме підтверджений стаж. Якщо ви пропрацювали багато років, але це відбувалося не офіційно, може виникнути доволі складна ситуація, пише 24 Канал.

Адже непідтверджений стаж, фактично втрачається і не враховується. Розглянемо ситуацію, де особа офіційно пропрацювала 35 років.

Умови для розрахунків:

особа має стаж – 35 років;

виходить на пенсію на загальних умовах;

дохід – 10 тисяч гривень.

У 2025 році з 35 роками стажу особа може піти на пенсію у 60 років. З урахуванням вказаних вище даних її виплата буде орієнтовно – 3,8 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо маєш 35 офіційних років стажу / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.