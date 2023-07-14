Какие виды социальной помощи

В первую очередь речь идет о государственной социальной помощи. Ее делят на государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи по уходу. Предоставляют их:

Читайте также Выплаты прекратят: кто из ВПЛ может не получить деньги от государства

лицам, достигшим 65 лет и не имеющих права на пенсию в соответствии с действующим законодательством или признанными лицами с инвалидностью в установленном порядке;

тем, кто не получает пенсии или социальные выплаты, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве;

малоимущим лицам, кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца;

лицам с инвалидностью I группы, если они не получают пенсию;

детям умершего кормильца, не имеющего на день смерти страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Сколько могут получить украинцы

Уровень социальной помощи устанавливается благодаря уровню обеспечения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Следовательно, лица могут от 600 до более 3 тысяч гривен.

Напоминаем, что прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в 2023 году составляет 2 093 гривен.

лица с инвалидностью I группы (100% прожиточного минимума) – 2093 гривен,

женщины, которым присвоили звание "Мать-героиня" (100% прожиточного минимума) – 2 093 гривен,

лица с инвалидностью II группы (80% прожиточного минимума) – 1 676,80 гривны,

лица с инвалидностью III группы (60% прожиточного минимума) – 1 255,80 гривны,

священнослужители, церковнослужители (50% прожиточного минимума – 1 046,50 гривны,

лица, достигшие возраста в соответствии с законом (30% прожиточного минимума) – 627,90 гривны,

на 1 ребенка умершего кормильца (100% прожиточного минимума) – 2 093 гривен,

на 2 детей умершего кормильца (120% прожиточного минимума) – 2 511,60 гривны,

на 3 и более детей умершего кормильца (150% прожиточного минимума) – 3 139,50 гривны.

Важно! К вышеописанным суммам социальной помощи доплачивается еще ежемесячная государственная адресная помощь. Ее выплачивают лицам с инвалидностью II группы – по 416,20 гривны, лицам с инвалидностью III группы – по 837,20 гривны, священнослужителям и церковнослужителям – по 1 046,50 гривны и лицам, достигшим 65 лет – по 1 465,10 гривны.

Для того чтобы вам назначили помощь, необходимо подготовить такой пакет документов: заявление, декларацию о доходах и имущественном состоянии, паспорт и код, справку о неполучении пенсии, копию решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица) и копию решения о назначении опекуна (для недееспособного лица).