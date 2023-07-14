Які є види соціальної допомоги

У першу чергу йде мова про державну соціальну допомогу. Її поділяють на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю та державну соціальну допомогу на догляд. Надають їх:

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особам, які досягнули 65 років та не мають права на пенсію відповідно до чинного законодавства або визнані особами з інвалідністю в установленому порядку;

тим, хто не отримує пенсії або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

малозабезпеченим особам, крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника;

особам з інвалідністю І групи, якщо вони не одержують пенсію;

дітям померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю ІІІ групи.

Скільки можуть отримати українці

Рівень соціальної допомоги встановлюється завдяки рівню забезпечення прожиткового мінімум для непрацездатних осіб. Відтак особи можуть від 600 до понад 3 тисяч гривень.

Нагадуємо, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб у 2023 році становить 2 093 гривень.

особи з інвалідністю I групи (100% прожиткового мінімуму) – 2 093 гривень,

жінки, яким надали звання "Мати-героїня" (100% прожиткового мінімуму) — 2 093 гривні,

особи з інвалідністю II групи (80% прожиткового мінімуму) – 1 676,80 гривні,

особи з інвалідністю III групи (60% прожиткового мінімуму) – 1 255,80 гривні,

священнослужителі, церковнослужителі (50% прожиткового мінімуму – 1 046,50 гривні,

особи, які досягли віку відповідно до закону (30% прожиткового мінімуму) – 627,90 гривні,

на 1 дитину померлого годувальника (100% прожиткового мінімуму) – 2 093 гривень,

на 2 дітей померлого годувальника (120% прожиткового мінімуму) – 2 511,60 гривні,

на 3 та більше дітей померлого годувальника (150% прожиткового мінімуму) – 3 139,50 гривні.

Важливо! До вище описаних сум соціальної допомоги доплачується ще щомісячна державна адресна допомога. Її виплачують особам з інвалідністю II групи – по 416,20 гривні, особам з інвалідністю III групи – по 837,20 гривні, священнослужителям й церковнослужителям – по 1 046,50 гривні та особам, які досягли віку 65 років – по 1 465,10 гривні.

Для того, щоб вам призначили допомогу, необхідно підготувати такий пакет документів: заяву, декларацію про доходи та майновий стан, паспорт та код, довідку про неотримання пенсії, копію рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи) та копію рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи).