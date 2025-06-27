Россиян начали массово лишать премий

Каждый третий работник, который ранее получал вознаграждения, сообщил, что в течение последнего года размер дополнительных выплат был сокращен или их вообще перестали начислять, пишет 24 Канал со ссылкой на розСМИ.

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О проблеме свидетельствует исследование рекрутингового сервиса hh.ru и НПФ "Эволюция". В частности, 20% опрошенных специалистов пожаловались на уменьшение размера вознаграждения, а 9% – на прекращение выплат.

При этом у четверти респондентов бонус составлял от 10 до 30% от оклада, у 15% были премии в 10%, и почти столько же – от 30 до 50% от оклада.

Среди профессиональных категорий чаще всего премии урезали или отменяли таким категориям специалистов:

менеджерам;

IT-специалистам;

риелторам;

работникам в сферах продажи;

экспертам в области финансов;

специалистам в сфере строительства.

В пятерку регионов, жители которых чаще всего жаловались на отмену премий, вошли:

Свердловская область (42%); Новосибирская область (36%); Самарская область (32%); Ростовская область (31%); Татарстан область (32%).

Тенденцию к снижению размеров премий или их отмене подтвердили и в сервисе "Работа.ру". Бонусы и премии – это первое, на чем можно сэкономить без официального снижения зарплат или формальных сокращений, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Возможности маневра компаний сокращаются, особенно на фоне роста ключевой ставки и снижения доступности кредитного ресурса,

- сказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

По его словам, компании достигли точки, когда финансовые рычаги как единственный способ мотивации уже не работают. Поэтому теперь бизнес стремится оптимизировать процессы и повышать производительность труда.

Обратите внимание! Снижение премий создает негатив на рынке труда, ведь работники становятся менее мотивированными, что может привести к росту текучести кадров.