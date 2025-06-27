Россиян начали массово лишать премий
Каждый третий работник, который ранее получал вознаграждения, сообщил, что в течение последнего года размер дополнительных выплат был сокращен или их вообще перестали начислять, пишет 24 Канал со ссылкой на розСМИ.
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О проблеме свидетельствует исследование рекрутингового сервиса hh.ru и НПФ "Эволюция". В частности, 20% опрошенных специалистов пожаловались на уменьшение размера вознаграждения, а 9% – на прекращение выплат.
При этом у четверти респондентов бонус составлял от 10 до 30% от оклада, у 15% были премии в 10%, и почти столько же – от 30 до 50% от оклада.
Среди профессиональных категорий чаще всего премии урезали или отменяли таким категориям специалистов:
- менеджерам;
- IT-специалистам;
- риелторам;
- работникам в сферах продажи;
- экспертам в области финансов;
- специалистам в сфере строительства.
В пятерку регионов, жители которых чаще всего жаловались на отмену премий, вошли:
- Свердловская область (42%);
- Новосибирская область (36%);
- Самарская область (32%);
- Ростовская область (31%);
- Татарстан область (32%).
Тенденцию к снижению размеров премий или их отмене подтвердили и в сервисе "Работа.ру". Бонусы и премии – это первое, на чем можно сэкономить без официального снижения зарплат или формальных сокращений, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Возможности маневра компаний сокращаются, особенно на фоне роста ключевой ставки и снижения доступности кредитного ресурса,
- сказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
По его словам, компании достигли точки, когда финансовые рычаги как единственный способ мотивации уже не работают. Поэтому теперь бизнес стремится оптимизировать процессы и повышать производительность труда.
Обратите внимание! Снижение премий создает негатив на рынке труда, ведь работники становятся менее мотивированными, что может привести к росту текучести кадров.