Росіян почали масово позбавляти премій

Кожен третій працівник, який раніше отримував винагороди, повідомив, що протягом останнього року розмір додаткових виплат було скорочено або їх взагалі перестали нараховувати, пише 24 Канал з посиланням на розСМІ.

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Про проблему свідчить дослідження рекрутингового сервісу hh.ru та НПФ "Еволюція". Зокрема, 20% опитаних фахівців поскаржилися на зменшення розміру винагороди, а 9% – на припинення виплат.

При цьому у чверті респондентів бонус становив від 10 до 30% від окладу, у 15% були премії у 10%, і майже стільки ж – від 30 до 50% від окладу.

Серед професійних категорій найчастіше премії урізали або скасовували таких категоріям фахівців:

менеджерам;

IT-спеціалістам;

рієлторам;

працівникам у сферах продажі;

експертам у галузі фінансів;

фахівцям у сфері будівництва.

До п’ятірки регіонів, мешканці яких найчастіше скаржилися на скасування премій, увійшли:

Свердловська область (42%); Новосибірська область (36%); Самарська область (32%); Ростовська область (31%); Татарстан область (32%).

Тенденцію до зниження розмірів премій або їх скасування підтвердили й в сервісі "Работа.ру". Бонуси та премії – це перше, на чому можна зекономити без офіційного зниження зарплат чи формальних скорочень, зазначив аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.

Можливості маневру компаній скорочуються, особливо на тлі зростання ключової ставки та зниження доступності кредитного ресурсу,

— сказав директор з персоналу КРОС Дмитро Дударєв.

За його словами, компанії досягли точки, коли фінансові важелі як єдиний спосіб мотивації вже не працюють. Тому тепер бізнес прагне оптимізувати процеси та підвищувати продуктивність праці.

Зверніть увагу! Зниження премій створює негатив на ринку праці, адже працівники стають менш мотивованими, що може призвести до зростання плинності кадрів.